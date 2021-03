Antoine Dupont réalisera-t-il la passe de deux ? Après avoir remporté le trophée de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2020, le numéro 9 des Bleus est une nouvelle fois présent parmi les six sélectionnés cette année. Malgré deux derniers matchs moyens, en-deça des attentes, sûrement dû aux effets du Covid que le joueur avait attrapé après la rencontre face à l’Irlande, le joueur de Toulouse s’est une nouvelle fois démultplié avec trois essais à la clé. Avec lui ce sont l’Ecossais Hamish Watson, les vainqueurs du Tournoi Louis Rees Zammit et Taulupe Faletau ainsi que les Irlandais Robbie Henshaw et Tadhg Beirne.

Duhan Van Der Merve absent de marque dans la sélection ?

À la lecture des noms précédemment évoqués, un joueur manque à l’appel. Il s’agit de Duhan Van Der Merwe, l’ailier du XV du Chardon. L’Ecossais de 25 ans a notamment inscrit cinq essais en autant de rencontres dont un doublé face au Bleus sur la pelouse du Stade de France, dont l’essai de la gagne deux minutes après la sirène. Surtout, il a battu un record datant de plus de 20 ans. Durant ce Tournoi 2021, l’ancien joueur du MHR a battu 31 défenseurs, dépassant les performances de Brian O’Driscoll en 2000 avec 30 défenseurs battus en une seule édition. Quoi qu’il en soit, Van Der Merve ne remportera pas ce trophée symbolique.