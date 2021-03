En quinze ans, mèches blondes au vent, il a eu le temps de se frayer un chemin vers le sommet de l'Olympe du rugby mondial. Il figure depuis longtemps au panthéon du rugby gallois. Le gladiateur Alun-Wyn Jones a rendez-vous avec l'Histoire cet après-midi à Saint-Denis car en cas de victoire, le deuxième ligne de Swansea deviendrait le premier Gallois à gagner quatre grands chelems. Ils dépasserait les gloires des années 70 (JPR Williams, Gerald Davies et Gareth Edwards) mais aussi celles des années 2000-2010 (Gethin Jenkins, Adam Jones et Ryan Jones). Il ne lui manque finalement qu'un nom très original pour faire figure héros parfait.

6 Nations - Alun Wyn Jones (pays de Galles)Icon Sport

Alun-Wyn Jones fête ses quinze ans de carrière internationale, il avait débuté en 2006 contre l'Argentine et n'a plus quitté la sélection depuis. Ca l'a amené au total faramineux de 156 sélections, record mondial, avec quatre coupes du monde dans les jambes. Il a aussi vécu trois tournées avec les Lions, 2009-2023 et 2017, soit neuf tests, record de l'ère professionnelle. En 2013 en Australie, il fut même capitaine lors du troisième test décisif en l'absence de Sam Warburton. Sauf blessure, AWJ vivra la prochaine tournée face aux Springboks, et fait partie des candidats naturel au capitanat en bonne et due forme.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Alun-Wyn Jones (pays de Galles) contre l'IrlandeIcon Sport

Le parcours du colossal est marqué par la stabilité, il n'a jamais quitté la franchise des Ospreys, celle de sa région natale. Il est le fils d'un avocat qui a travaillé pour la fédération gallois et fut lui-même étudiant et diplômé en droit. Il n'a jamais vraiment défrayé la chronique, ni par des frasques, ni par des déclarations fracassantes. Même si, en cherchant bien, on se rappelle qu'en 2020, il avait évoqué les vices du pack français (triche en mêlée, coups sournois). Une rumeur a couru récemment au sujet d'une bagarre à l'entraînement avec un autre deuxième ligne Jake Ball. Un incident qu'il n'a pas nié, mais pas non plus commenté. Eddie Jones l'entraîneur anglais l'a aussi asticoté sur une tendance à faire gentiment pression sur les arbitres (un classique chez les joueurs d'expérience). Il fut aussi au cœur d'un incident cocasse avec le pilier anglais Joe Marler, objet d'une provocation « grivoise » qu'il préféra ne pas relever. Mais le colossal deuxième ligne (122 kilos) est clairement vu comme un maître zen du rugby, un gars capable canaliser son énergie et de garder son sang-froid. C'est sans doute ce qui explique son parcours quasi-sans faute. Celui de l'homme de tous les records.