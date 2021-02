Au quart d'heure de jeu, un carton rouge à O'Mahony pour déblayage avec l'épaule sur visage de son adversaire a laissé entrevoir un combat plus équilibré et une possibilité de victoires pour des joueurs d'un sélectionneur Wayne Pivac sous pression. Pourtant, ce sont les Vert et Blanc qui ont continué de s'installer dans le match à base de leur jeu fait de si longues possessions.

A 14 contre 15, les Celtes ont encore dominé et sont parvenus à atteindre les 22m contre un XV au Poireau sans solutions. Henshaw a contourné la défense, a pris un trou avant de servir un coéquipier échouant à 2m de la ligne. Beirn a ramassé et sauté pour marquer ce premier essai (38e). Voici comment le score logique de 13-6 à la pause a été atteint pour les joueurs de l'Île d'émeraude.

Sans O'Mahony et Sexton contre les Bleus ?

Les Gallois ont tenté de réagir au retour des vestiaires. Mais il a fallu un turnover pour voir North aller marquer un essai en force et en solo (49e). Après avoir insisté plusieurs fois en pénal'touches, plutôt que de prendre les points, les coéquipiers de Biggar ont vite lancé le jeu dans l'axe. Les charges se sont succédées avant que le jeu ne soit écarté aile droite où Rees-Zammit a plongé en coin, aplatissant d'une main (59e). A quelques dix minutes du terme, en plus des nombreuses blessures de cette opposition, Sexton est encore sorti sur protocole commotion. De là à imaginer le stratège celte absent contre les Bleus la semaine prochaine...

En suivant, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer d'autres essais, laissant les responsabilités des points aux buteurs Biggar et Burns. Ce dernier d'ailleurs n'a pas trouvé au pied une ultime pénal'touche dans les arrêts de jeu, pour une dernière balle de match, confirmant donc la pénible victoire galloise 21-16 et le bonus des joueurs de Farrell. Intéressant pour les Français.

Lors des prochains matches de ce Tournoi des 6 Nations, les Irlandais recevront justement la France à Dublin (sans O'Mahony, suspendu, et peut-être sans Sexton ?) quand les Gallois iront en Ecosse.