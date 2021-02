"Je lui avais passé un coup de fil, a raconté le technicien. J'avais entendu dire qu'il était "très gallois" et qu'il voulait jouer pour le pays de Galles mais je lui ai dit que s'il était intéressé, nous le serions." Louis Rees-Zammit, qui aurait pu être éligible avec le XV de la Rose après cinq années de résidence en Angleterre, a éconduit Eddie Jones pour honorer sa promesse avec le XV du Poireau. Ce samedi, il sera un des atouts des Gallois, en quête d'un troisième succès dans ce Tournoi : "Je suis content qu'il se porte bien. J'espère juste qu'il ne sera pas trop bon contre nous", a ironisé Eddie Jones, en se projetant sur le duel à venir entre "LRZ" et son partenaire de club Jonny May : "Louis progresse bien et Jonny est au sommet de son art depuis trois ou quatre ans." Ce match dans le match promet quelques étincelles.