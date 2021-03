Malgré son intensité, le Crunch n'a visiblement pas fait de dégâts dans les rangs tricolores et, si les joueurs français sont évidemment usés, ceux-ci sont tous attendus au CNR de Marcoussis aux abords de 17 heures et consacreront leur soirée à la récupération. Demain, à Paris, Bernard Le Roux passera des examens afin de savoir si son élongation derrière la cuisse a cicatrisé plus rapidement qu'initialement prévu : ce dimanche matin, le staff médical des Bleus était néanmoins assez confiant quant au retour de l'ancien flanker. En début de semaine, le deuxième-ligne du Racing 92 avait pour rappel dû déclarer forfait pour le Crunch et, dans le groupe France, fut alors remplacé par le Toulonnais Swan Rebbadj.

Au rayon des retours, il se pourrait aussi que Uni Atonio et Baptiste Pesenti, absents en Angleterre pour cause de Covid 19, soient rappelés en lieu et place de Dorian Aldegheri et Swan Rebbadj, dernier arrivé dans le groupe France. Le Montpelliérain Arthur Vincent, titulaire lors des deux premiers matchs des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, pourrait lui-aussi revenir, poussant Jonathan Daty ou Yoram Moeafana hors du groupe France.