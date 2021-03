La France se reprend, l'Angleterre récidive... Les pronos la 5e journée avec Parions Sport en Ligne

Écosse - Italie

Oui, c'est un duel entre les deux derniers du classement qui se profile samedi à Murrayfield. Pourtant, là-aussi l'écart semble gros. Les Italiens sont vraiment à la peine ont encaissé des scores lourds lors de chacun de leurs matchs. Les hommes de Franco Smith ne comptent aucun point au classement et une différence de point de -142. Les Écossais sont, certes, 5e, mais ils ont glané une victoire à Twikenham, ont accroché Gallois et Irlandais malgré les défaites, et n'ont pas joué contre la France (match reporté). Ce qu'a montré le XV du Chardon depuis le début de la compétition est loin d'être honteux, c'est pour celà que nous voyons Stuart Hogg et les siens l'emporter largement, avec le bonus offensif.

Notre pronostic : victoire de l'Écosse avec le bonus

Irlande - Angleterre

L'Angleterre reprend vie. La victoire contre le France a sorti le XV de la Rose d'une spirale bien négative, et donne de l'espoir au peuple anglais pour la suite. Si le gain du Tournoi n'est plus possible, gagner en Irlande resterait une très belle performance, qui confirmerait le regain de forme des hommes d'Eddie Jones. Les Anglais visent la passe de deux... Les Irlandais celle de 3. Le XV du trèfle s'est imposé face aux Italiens, et la semaine dernière en Écosse (24-27). Un succès tardif qui aura aussi montré que ces Irlandais sont friables.; Nous voyons les Anglais et leur nouvelle lancée contrecarrer les plans des Vert samedi. Victoire anglaise d'une courte marge.

Notre pronostic : victoire de l'Angleterre

France - Pays de Galles

Considéré par beaucoup comme la finale de ce Tournoi des 6 Nations, cette rencontre entre la France et le Pays de Galles met en haleine les suiveurs du Tournoi. Défaite d'un souffle à Twickenham la semaine passée (23-20), la France doit se racheter et se rassurer au Stade de France. Les Bleus feront face au leader surprise et invaincu de la compétition. Les Gallois se basent sur leur défense de fer et leurs individualités en attaque pour gagner les matchs. Dans la continuité de ce que nous montrent les hommes de Fabien Galthié depuis quelques temps, et au vu de l'esprit de revanches des joueurs après la cruelle défaite de la semaine passée, nous voyons le Coq l'emporter sur le Poireau.

Notre pronostic : victoire de la France