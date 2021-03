Sans manquer de respect à cette jeune équipe italienne, cette troisième réception à Rome ne laissait pas planer beaucoup de doute quand à l’issue de la rencontre. Avec un bilan de trois défaites consécutives côté italien et tout l’inverse plus deux bonus offensifs côté gallois, le duel s’annonçait des extrêmes et il l’a été dès les premières minutes.

Les joueurs de Wayne Pivac ont vite montré la couleur avec une première réalisation d’Adams (7e). Le carton jaune du talonneur italien, Luca Bigi, pour fautes répétées accélérait même la décision car Faletau sur un jeu déployé d'école (13e) puis Owens sur maul (20e) allaient à leur tour dans l’en-but en seulement six minutes.

Le talonneur gallois s’offrait même un doublé avant la pause (29e) sur un nouveau ballon porté. Malgré un essai refusé à Rees-Zammit pour un en-avant de passe, le Pays de Galles avait déjà le bonus offensif en poche à la pause (0-27).

Les Gallois ont maîtrisé et fait tourner

Sans suspense, le XV du Poireau a confirmé sa maîtrise en deuxième période avec trois nouvelles réalisations signées North (43e), Sheedy (60e) et Rees-Zammit (64e) alors que Josh Adams se voyait refuser assez sévèrement son doublé pour un pied en touche. Avant un deuxième carton jaune pour Riccioni (57e), les Italiens ont réussi à marquer un essai après une belle inspiration de Ioane (50e).

Malgré une passe de Varney dans un tout petit côté fermé, l’ailier transalpin tapait par dessus, récupérait et marquait pour l’un des seuls éclairs de jeu italien ce samedi. Pas de quoi gommer leur indiscipline et le trop grand nombre de ballons rendus à leurs adversaires mais il fallait le souligner. Sans briller dans ce deuxième acte notamment avec un banc plutôt passif, les Gallois ont fait tourner leurs cadres et assurer une large victoire bonifiée (7-48).

Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres, la troisième bonifiée, le Pays de Galles confirme sa première place. Les Gallois viendront donc bien en France la semaine prochaine pour décrocher un treizième Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations. De son côté, l‘Italie chute pour la 31ème fois de suite et aura fort à faire en Ecosse pour éviter une sixième cuillère de bois consécutive.