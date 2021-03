Numéro 12 : alors, Davies ou Halaholo ?

L'expérience ou la vitalité ? Jonathan Davies (32 ans, 93 sélections) et Willis Halaholo (30 ans, 3 sélections) incarnent deux options résolument différentes. L'ancien Clermontois réalise un Tournoi correct mais sans étincelles quand le Néo-Zélandais d'origine enchaîne les entrées en jeu tonitruantes, comme en Italie samedi où il a asséné dix plaquages et de nombreuses charges en trente-cinq minutes. Ancienne star du pays de Galles et des Lions, Graham Price plaide, chez nos confrères de Wales Online, pour une titularisation du natif d'Auckland au Stade de France. A son discrédit, Jonathan Davies, numéro 13 de formation, a relativement peu de repères en premier centre et n'est pas apparu au meilleur de sa forme. Alors, Wayne Pivac cèdera-t-il à la tentation ? Selon la presse galloise, un changement reste peu probable au regard de l'expérience de Davies. Ses 93 sélections pourraient être précieuses au regard de l'enjeu. En sortie de banc, Halaholo garderait son rôle d'impact-player qui lui sied si bien. On peut s'attendre à un statu quo dans la continuité de ce Tournoi.

Numéro 9 : Davies, finalement ?

Le Pays de Galles a utilisé quatre demis de mêlée au cours des cinq dernières semaines. La question du 9 se pose encore avant ce week-end. Révélation du Tournoi, Kieran Hardy (25 ans) est à l'infirmerie. Pour remplacer le 9 des Scarlets, le staff a misé sur l'expérience de Gareth Davies (30 ans). Auteur d'une prestation mitigée à Rome, l'autre chef d'orchestre de Llanelli n'a pas pleinement convaincu. Peut-il pour autant perdre sa place ? Lloyd Williams (31 ans), intermittent du poste, ne semble pas être une option crédible. Quid de Tomo Williams (26 ans), surtout ? S'il est le premier choix naturel de Wayne Pivac, ses pépins physiques le contrarient trop souvent. Remis d'une blessure aux ischio-jambiers, il postule pour cette rencontre. Mais sans avoir pu retrouver le rythme de la compétition... Gareth Davies devrait donc être de nouveau aux commandes du XV du Poireau, ce samedi, aux côtés de Dan Biggar.

Numéro 4 : quel partenaire pour Alun-Wyn Jones ?

Pour les spécialistes de Wales Online, "le numéro 4 est la position où il y a le plus d'incertitude". Cory Hill (29 ans), Jake Ball (29 ans) et Adam Beard (25 ans) se disputent la place de deuxième ligne sur le flanc gauche. Le premier était titulaire en Italie : avec dix charges, douze plaquages et une belle présence dans les airs, le gaillard des Dragons a répondu présent. Mais en octobre dernier, il avait souffert au Stade de France. Remplaçant à Rome, Jake Ball a montré une belle forme physique. Mais le principal concurrent de Cory Hill reste Adam Beard, précieux en touche et efficace sur les mauls. Ses 2,03 m sous la toise pourraient convaincre Wayne Pivac de le relancer, lui qui avait débuté les trois premières parties du Tournoi dans le XV du départ.