Le CV :

Hugo Keenan : L'Irlandais de 24 ans mesure 1m84 pour 90 kg. Né à Dublin, il passera ses études là-bas. Au sein de son lycée, il s'illustre déjà par des performances remarquables, notamment en inscrivant un essai en finale du tournoi des écoles en 2014, qu'il gagnera. En club, il fait ses débuts avec le Leinster, lors de la saison 2015 - 2017. Il participera à tous les matchs de British and Irish Cup, où les clubs britanniques et irlandais s'affrontaient. Avec les moins de 20 ans, il est sélectionné pour jouer le Tournoi des 6 Nations 2016 ainsi qu'au championnat du monde de la même année où ils s'imposeront, à la surprise générale, contre la Nouvelle-Zélande. L'année suivante, il est appelé pour évoluer avec l'équipe nationale de rugby à sept. il y jouera 66 matches. Avec l'équipe d'Irlande à XV, il est sélectionné pour la première fois en octobre 2020 pour disputer un match contre l'Italie du Tournoi des 6 Nations où il marquera notamment deux essais.

Brice Dulin : Le français de 30 ans mesure 1m78 pour 81 kg. Originaire d'Agen, il commence le rugby à l'âge de 14 ans, pour suivre les traces de son frère aîné, Renaud Dulin. En 2009, il joue avec les moins de 18 ans de l'équipe de France et signe au SU Agen, club avec lequel il devient champion de France de Pro D2 l'année suivante. Il jouera avec d'autres têtes connues comme Maxime Machenaud ou encore Yoann Huget. Avec les moins de 21 ans, il participe au championnat du monde en Argentine. L'année 2012 marque un nouveau tournant pour lui puisqu'il signe à Castres et il est sélectionné pour la première fois avec le XV de France pour la tournée en Argentine. Opéré pour des problèmes aux adducteurs, il est forfait pour le Tournoi des 6 Nations en 2013. Après son retour, il devient champion de France. Titulaire à part entière depuis, il est une deuxième fois champion de France, en 2016, cette fois avec le Racing 92. Enfin, en 2020, il quitte le club francilien pour le Stade rochelais où il fait de bons résultats. Il est élu meilleur joueur du Tournoi par le public, lors de la coupe d'automne des nations.

Les points forts de Hugo Keenan :

Évoluant au poste d'ailier ou d'arrière, l'irlandais est polyvalent. Moins expérimenté que son adversaire direct en rugby à XV, il compte plus de 60 sélections avec son équipe nationale de rugby à VII, où il a déjà inscrit plus de 130 points. Excellent dans les phases aériennes, il a aussi une bonne capacité à battre les défenseurs adverses par son agilité. Avec ses qualités, il peut jouer à n'importe quel poste derrière la troisième ligne.

Hugo KEENAN (Irlande)Icon Sport

Les points forts de Brice Dulin :

L'arrière français possède une qualité de relance à toute épreuve. Avec d'excellents appuis et une forte accélération, il fait mal aux défenseurs adverses et parvient à franchir aisément les lignes. Aussi très agile, Brice Dulin possède de très bons crochets qui lui permet d'être difficile à plaquer. Il est donc un atout décisif sur les plans de jeux offensifs. Malgré le fait qu'il ne soit pas très grand, il est aussi très adroit sur les récupérations aériennes et il a un coup de pied puissant.

Brice DULIN (France)Icon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Les deux joueurs sont bourrés de qualités, notamment dans le jeu aérien. Malgré le fait qu'il n'ait que 24 ans, le jeune irlandais, Hugo Keenan possède déjà une grande expérience dans les matches de hautes importances, de par ses matches joués avec l'équipe d'Irlande à VII. Cependant, Brice Dulin, détient plus de qualités, en particulier sur les phases offensives et aussi avec ses capacités au pied, que ce soit pour mettre la pression ou des chandelles suffisamment bien tapées pour qu'il aille lui-même les chercher. Le Français, plus expérimenté, est plus tranchant dans le jeu en général aurait l'avantage dans cet affrontement.

Par Jim Colombies