Lawrence Dallaglio n'oublie pas tout ce qui a été accompli sous la coupe d'Eddie Jones : "Eddie en est à sa sixième année avec l'Angleterre. Il a fait de très, très bonnes choses, a déclaré l'ancien international sur BT Sport. L'Angleterre a remporté trois des six dernières campagnes des Six Nations et est arrivé en finale de Coupe du monde." Toujours est-il que le piteux classement nécessite, à ses yeux, des décisions fortes pour éviter un enlisement : "Terminer cinquième, perdre contre le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande à la fois, c'est inacceptable pour l'Angleterre. Les choses doivent changer. Si Eddie Jones n'est pas écarté, s'il n'est pas démis de ses fonctions d'entraîneur-chef, alors il doit apporter de nouveaux visages à la fois du côté des joueurs et des entraîneurs. L'équipe a besoin d'être rafraîchie."