C’est le 23 janvier dernier, soit il y a à peine moins de six semaines, que Virimi Vakatawa s’est blessé au genou gauche (entorse) après avoir subi un plaquage des Bordelo-Béglais Clément Maynadier et Pablo Uberti, sur la pelouse synthétique de Nanterre. Ce jour-là, le « meilleur troisquarts centre du monde », puisque c’est ainsi que le nomment certains des plus grands techniciens du circuit (Steve Hansen, Robbie Deans…), pensait avoir dit adieu à l’édition 2021 du Tournoi des 6 Nations. Malgré tout, la cicatrisation du genou de « Viri » a pris moins de temps que prévu et le Franco-Fidjien s’est même entraîné normalement toute la semaine, à tel point que le staff francilien (Laurent Travers, Mike Prendergast et Dimitri Szarzewski) réfléchit aujourd’hui à titulariser l’ancienne star du VII à Mayol, où les Racingmen affrontent Toulon samedi soir. Puisque Virimi Vakatawa est rétabli et dans la mesure où ce déplacement dans le Var est en capacité de lui offrir le rythme dont il manque probablement, il n’y a aucune raison que le Racingman ne fasse pas partie du groupe France amené à affronter le XV de la Rose, le week-end prochain à Twickenham. Et pour tout dire, c’est une aussi bonne nouvelle pour Fabien Galthié que c’est un mauvais augure pour Eddie Jones, le patron d’en-face…

Avec Fickou, irrésistible au centre

De fait, et même si le Montpelliérain Arthur Vincent a livré en l’absence du Racingman deux prestations très solides, la paire que forme au milieu du terrain Virimi Vakatawa et Gaël Fickou est proprement délirante depuis quelques mois et de toute évidence, Fabien Galthié et son bras droit, Laurent Labit, seraient bien fous de vouloir un jour la démembrer. Par ailleurs, le talonneur du Racing Camille Chat devrait lui aussi être aligné à Toulon ce week-end et, en tout état de cause, pourrait redevenir rapidement la doublure de Julien Marchand dans le groupe France.