Comme le temps passe vite. Cela fait douze ans déjà que les Bleus n’ont plus été couronnées dans le Tournoi, laissant aux Anglais, aux Irlandais et aux Gallois le plaisir de fanfaronner avec la coupe dans les bras. À l’hiver 2010, la bande à Thierry Dusautoir s’avance avec la ferme intention d’envoyer un message, à presque un an de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Comme lors de toutes les années paires, elle détient alors l’avantage du calendrier, recevant l’Irlande, l'Italie et enfin l’Angleterre.

Loin d’être une formalité, la première manche à Murrayfield voit les Français triompher (18-9). Ce jour-là (comme sur l’ensemble du Tournoi), ils peuvent compter sur le surpuissant Mathieu Bastareaud, jamais avare de caramels bien salés, et auteur d’un doublé. Une première performance face à l’Écosse de Nathan Hines qui en appelle d’autres…

Car six jours plus tard, les hommes de Marc Lièvremont voient se dresser sur leur chemin une véritable montagne verte. Vainqueure du Grand Chelem un an plus tôt, la grande équipe d’Irlande arrive dans l’Hexagone avec ses armes de destruction massive. O’Connell, Heaslip, O’Gara, D’Arcy, O’Driscoll, Bowe… Les grands noms sont là.

Les montagnes galloise et irlandaise écartées

Or, la France livre une prestation de grande classe. Trois essais, deux drops… Les Bleus giflent leurs adversaires (33-10). Le message est envoyé. Et il sera presque définitivement reçu à la fin du mois de février 2010, dans le sublime écrin de Cardiff, le Millenium Stadium. Les supporters français vivent une première mi-temps de rêve, agrémentée d’un surprenant 20-0 à la pause, laissant pantois le génial Shane Williams et les siens.

Et malgré la force de caractère du XV du Poireau lors du deuxième acte, les carottes sont déjà cuites. Nouvelle victoire française dans cette première édition de la décennie (20-26).

Lors du Tournoi des 6 Nations 2010, François Trinh-Duc était à la baguette côté français.Icon Sport

À l’époque, la charnière Parra - Trinh-Duc est presque sur un nuage. S’appuyant sur un paquet d’avants rugueux et organisé, elle balade par la suite les Italiens devant les 77 000 spectateurs du Stade de France, envoyant par exemple Harinordoquy, Marty ou encore Andreu à dame (score final : 46-20). Un succès qui offre le Tournoi aux Français, trois ans après le sacre de 2007, année de Mondial.

Mais le groupe alors concocté par Marc Lièvremont, Didier Retière et Émile Ntamack en veut plus. Pour remporter le Grand Chelem, il lui reste un gros morceau à digérer. Pas le moins croustillant : le XV de la Rose de Lewis Moody, qui restait sur trois victoires de suite face aux Frenchies.

"Physiquement, c’était très dur"

Pour la France, ce Crunch du 20 mars sera le match le plus étriqué du Tournoi des 6 Nations 2010. Au cœur de la guerre des tranchées de Saint-Denis, ce sont les crampons de Morgan Parra et de François Trinh-Duc qui, là encore, permettent aux Bleus de faire la course en tête. "La rencontre avait été serrée pendant 80 minutes avec un score étriqué. Physiquement, c’était très dur, le dernier match du Tournoi. Les Anglais nous avaient mis sous pression", nous confiait d’ailleurs l’ouvreur tricolore en 2018.

Féroces en défense face à des Anglais ayant emmené une pluie battante avec eux, les Bleus s’accrochent jusqu’à la dernière seconde. Au final, ils sont libérés par un coup de pied en touche de leur numéro 9 après la sirène (12-10), leur permettant de s’adjuger leur premier sans-faute dans le Tournoi depuis 2004.

Un dernier chant du coq pour le moment, en attendant peut-être 2022… Comme en 2010, les Bleus d’Antoine Dupont ne sont qu’à un peu plus d’un an de la Coupe du monde. Comme en 2010, ils clôtureront la compétition avec la réception de l’Angleterre. Alors messieurs, à vous de jouer.

Par Dorian VIDAL