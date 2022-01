Marcus Smith (demi d'ouverture - 22 ans - Harlequins)

Alors qu'Owen Farrell va manquer l'intégralité du Tournoi à cause d'une blessure à la cheville, Marcus Smith pourrait bien en profiter pour s'imposer comme le maître à jouer de l'Angleterre dans ce Tournoi 2022. Le jeune ouvreur des Harlequins fait des ravages dans les défenses de Premiership et de Champions Cup depuis le début de saison avec quatre essais en dix matchs. Vif et rapide, le natif de Manille aux Philippines peut exploiter le moindre espace pour se rendre dangereux. Marcus Smith s'appuie aussi sur un jeu au pied fiable. Appelé par Eddie Jones en novembre dernier pour l'Autumn Nations Series, l'ouvreur de 22 ans compte 3 sélections avec l'Angleterre et semble bien parti pour être l'une des révélations du prochain Tournoi.

Alfie Barbeary (troisième ligne - 21 ans - Wasps)

Cauchemar des Toulousains à Coventry le 15 janvier dernier dans la victoire des Wasps face aux coéquipiers de Romain Ntamack (30-22), Alfie Barbeary (1,86m, 116kg) incarne sans doute l'avenir du XV de la Rose au poste de troisième ligne. Puissant et solide le joueur de 21 ans n'est pas le dernier pour s'adonner aux tâches obscures mais il est aussi capable de porter le ballon et de faire des différences dans le jeu. Cette saison avec les Wasps il a participé à sept rencontres et a inscrit quatre essais. Alfie Barbeary semble savoir tout faire et il est un vrai couteau suisse. Ce Tournoi des 6 Nations 2022 sera sûrement l'occasion pour lui de connaître sa première sélection avec l'Angleterre.

Alex Dombrandt (troisième ligne - 24 ans - Harlequins)

À 24 ans, le puissant troisième ligne centre des Harlequins (1,93m, 119kg) est plébiscité par certains fans anglais pour démarrer le Tournoi en tant que titulaire. Joueur indiscutable depuis le début de la saison avec son club, ses performances ne passent pas inaperçues avec onze essais en treize matchs. Son dernier coup d'éclat ? Un triplé contre Castres en Champions Cup, dont l'essai de la victoire après la sirène (36-33). Puissant, habile dans le jeu, Alex Dombrandt a tout pour s'établir sur la durée avec le XV de la Rose. Le coéquipier de Marcus Smith a déjà connu quatre sélections avec l'Angleterre.

Freddie Steward (arrière - 21 ans - Leicester)

Titulaire à l'arrière lors de l'Autumn Nations Series, Freddie Steward a montré l'étendue de son potentiel avec deux essais en trois matchs. Puissant (1,96m, 101kg), adroit dans les airs et bon relanceur, le joueur de Leicester peut aussi compter sur un bon jeu au pied. Depuis le début de la saison, il a pris part à douze rencontres avec les Tigers et participe pleinement à la saison réussie de Leicester en Premiership. Eddie Jones devrait sûrement lui donner l'opportunité de se montrer davantage durant ce Tournoi 2022.

Ollie Hassel-Collins (ailier - 23 ans - London Irish)

Tout comme Alfie Barbeary, Ollie Hassel-Collins est un novice et il ne compte aucune sélection sur la scène internationale. L'ailier des London Irish est un redoutable finisseur, cette saison il a déjà inscrit sept essais en quinze matchs. En l'absence de Jonny May qui devrait rater le début du Tournoi, Eddie Jones pourrait bien s'appuyer sur Hassel-Collins pour faire planer le danger sur les défenses adverses.