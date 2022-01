En raison des conditions sanitaires, les stades gallois étaient sous couvert de huis clos mais le gouvernement devrait annoncer la fin de cette mesure d'ici la fin du mois. Une bonne nouvelle pour la sélection galloise qui devrait donc jouer ses matchs à domicile au Principality Stadium et non en Angleterre comme l'avait envisagé la fédération. Un plus pour une équipe qui pourra compter sur ses fidèles supporters notamment contre la France le 11 mars.