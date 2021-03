"On n'a pas du tout été surpris de sa nomination car nous avons été tenu au courant très en amont. La situation a été dictée par la situation sanitaire puisque M. Peyper, qui devait officier à l'origine sur ce match, n'a pas pu voyager depuis l'Afrique du Sud. Pour le remplacer, Andrew Brace a été nommé pour le remplacer, et il n'y a pas de commentaire particulier à faire par rapport à ça. Tout est clair pour nous, et on espère que tout sera réuni pour livrer un bonne partition samedi." Une langue de bois forcément de bon aloi à la veille d'un Crunch avant lequel les deux équipes auront rivalisé de politesses pour lancer médiatiquement la rencontre. Les temps changent...