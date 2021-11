Avec un XV de France en grande forme et cette tournée achevé par une victoire face aux All Blacks, les Bleus ont décidément conquis leur public. Pour le deuxième match du Tournoi face à l'Irlande le 12 février et pour le dernier match contre l'Angleterre le 19 mars. Deux gros chocs évidemment face à deux des toutes meilleures nations du monde. Un enjeu plus qu'alléchant pour un Crunch qui pourra s'avérer décisif pour une potentielle victoire finale, voire un Grand Chelem.

Pour ceux qui souhaitent tout de même être de la partie dans ce 6 Nations 2022, des places sont encore disponibles sur le site de la fédération pour assister à la première rencontre de la compétiton face à l'Italie.