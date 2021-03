Ce Crunch risque de faire des étincelles sur la pelouse de Twickenham. Des bleus très en forme qui enchaînent deux succès et des Anglais plus en difficulté qui peine à renouer avec la victoire. Trois défaites consécutives qui font mal au XV de la Rose, ce match étant l'occasion de se rattraper en s'imposant à domicile. Mais l'adversaire est de taille et le XV de France est remonté à bloc après cette vague de contaminations à la Covid-19.

La fougue du français

Le monde du rugby ne voit que par lui. Il est considéré comme l'un des meilleurs numéros 9 au monde, à l'instar du légendaire Aron Smith. On parle bien évidemment d'Antoine Dupont.

Titulaire depuis le début de ce Tournoi des 6 Nations, le demi de mêlée est devenu en quelques années seulement l'indispensable de l'effectif du XV de France. Il commence sa carrière en équipe nationale en 2015 avec les moins de vingt ans et bascule rapidement chez les grands en 2017. À l'âge de 24 ans, celui qui profite toujours des bon coups fait trembler la plupart de ses adversaires. Intraitable en défense, très bon jeu au pied, toujours au soutien, rapide et efficace, Antoine Dupont est un joueur complet qui risque de faire partie des légendes du rugby d'ici quelques années.

Cette année, il fait un bon début de Tournoi, élu homme du match contre l'Italie, un peu plus effacé tout de même contre l'Irlande. Pour le Crunch de cette après-midi, on attend sur le terrain un Dupont en forme et plein d'ambitions à l'image de son match contre l'Italie.

Dupont lors d'un match contre l'AngleterreIcon Sport

L'expérience de l'anglais

Il a l'expérience, le palmarès et la technique. Il fait une entrée fracassante en équipe nationale en 2010. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est Ben Youngs, le demi de mêlée qui fera face à notre jeunot pour le Crunch.

Souvent pointé du doigt pour son irrégularité, depuis plus de 10 ans il reste présent en équipe nationale quasiment sans interruption. Première titularisation, premier essai sur une belle feinte de passe, Ben Youngs marque les esprits d'entrée de jeu.

Il fait partie des joueurs qui ont participé au renouveau du rugby anglais. En 2016 notamment, il réalise le Grand Chelem et participe à une série de 18 matchs sans défaite. Le demi de mêlée est un joueur vif avec une très bonne qualité de passe qui permet de dynamiser le jeu de ses coéquipiers. Lui aussi fait un bon début de Tournoi avec notamment un essai contre le pays de Galles qui permet aux Anglais de se rapprocher de la victoire, même si cela ne sera malheureusement pas suffisant.

Ben Youngs contre la FranceIcon Sport

Selon vous, quel est le demi de mêlée qui remportera ce duel ? Sondage 298 vote(s) Antoine Dupont Ben Youngs

Par Manon Moreau