Ange Capuozzo (arrière - 22 ans - Grenoble)

A la surprise à peu près générale, le jeune arrière grenoblois a été appelé dans le squad de la Squadra Azzura pour préparer le Tournoi. En l'absence de Matteo Minozzi, titulaire du poste depuis plusieurs années, Capuozzo apparaît bien mieux qu'un simple remplaçant de luxe. Il pourrait bien s'imposer et être la lueur d'espoir dans la grisaille transalpine. Côté Azzuro, tous les projecteurs seront rivés sur la jeune pépite à qui beaucoup de gros clubs français font les yeux doux depuis plusieurs semaines.

Leonardo Marin (demi d'ouverture - 19 ans - Benetton Trévise)

Seulement 19 ans et déjà de belles perspectives d'avenir pour le demi d'ouverture du Benetton Trévise. Même si Paolo Garbisi fait figure d'épouvantail à ce poste, et ce pour de nombreuses années encore, Marin a une carte à jouer pour s'inscrire dans la rotation. D'autant qu'il peut se targuer d'être polyvalent et de pouvoir évoluer aussi au centre. En l'absence de Tommaso Allan non convoqué par Kieran Crowley, Marin pourrait gratter du temps de jeu pour se montrer.

Tommaso Menoncello (centre - 19 ans - Benetton Trévise)

Le jeune centre de 19 ans est une des pièces maîtresses de l'effectif de Trévise cette saison avec quatre essais inscrits en huit matchs disputés toutes compétitions confondues. Il pourrait lui aussi gratter du temps de jeu dans ce tournoi pour exprimer ses qualités et exploser aux yeux du grand public.

Ivan Nemer (pilier - 23 ans - Benetton Trévise)

A 23 ans, le pilier d'origine argentine compte trois sélections avec la Squadra. Il est le pilier appelé dans le groupe italien le moins expérimenté. Mais Nemer est bel et bien un espoir du rugby italien, avec huit matchs disputés cette saison pour deux titularisations. Il pourrait bien être une des révélations transalpines durant ce Tournoi, même s'il est peu probable qu'il parte dans la peau d'un titulaire.

