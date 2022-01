Caelan Doris (3e ligne - 23 ans - Leinster)

Le troisième ligne du Leinster n'a que 23 ans mais il est déjà un élément majeur de la sélection irlandaise. Caelen Doris comptabilise douze capes et deux essais avec le XV du Trèfle, dynamique et puissant le solide troisième ligne (1m93,106kg) a notamment été nommé meilleur joueur de la dernière tournée d'automne. Depuis le début de la saison avec son club du Leinster il comptabilise 9 titularisations en autant de rencontres et 4 essais, Caelan Doris était titulaire lors de la victoire historique face à Montpellier. Il devrait être l'un des fers de lance du pack irlandais.

Ronan Kelleher (Talonneur - 23 ans - Leinster)

Ronan Kelleher s'impose de plus en plus comme un joueur clef du paquet d'avants du Leinster, depuis le début de la saison il a participé à 9 rencontres et a inscrit la bagatelle de cinq essais. Des performances qui ont assuré sa place dans la sélection irlandaise. Titulaire lors de la victoire de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande (29-20) le 13 novembre dernier, Ronan Kelleher avait livré une prestation solide s'offrant même le luxe d'inscrire un essai. Mobile et finisseur, le talonneur de 23 ans (1m85, 106kg) pourrait bien être décisif lors du prochain Tournoi des 6 Nations.

Dan Sheenan (Talonneur - 23 ans - Leinster)

Les irlandais n'ont visiblement pas à s'inquiéter au poste de talonneur, Dan Sheenan apparaît comme la doublure parfaite de son homologue Ronan Kelleher. Comme lui il possède un profil de joueur dynamique et finisseur. Cette saison en neuf rencontres avec la province irlandaise, il a marqué 6 essais, dont un doublé face à Montpellier en Champions Cup. Le joueur du Leinster a connu ses deux premières sélections à l'automne dernier dans les victoires face au Japon (60-5) et contre l'Argentine (53-7) où il avait d'ailleurs inscrit son premier essai international. S'il rentre dans la liste irlandaise Sheenan pourrait bien continuer sa montée en puissance.

Greg Casey (Demi de mêlée - 22 ans - Munster)

Greg Casey pourrait bien incarner l'avenir de l'Irlande au poste de demi-de-mêlée, du haut de ses 22 ans le joueur du Munster a déjà connu 5 sélections avec le XV du Trèfle. Il était présent dans le groupe pour le Tournoi 2021 et avait disputé deux rencontres contre la France et l'Italie. S'imposant petit à petit comme le titulaire du poste au Munster avec six titularisations en neuf matchs depuis le début de la saison, le demi de mêlée de poche (1m65, 76kg) peut prétendre à une place dans le squad irlandais. Il apporterait un vent de fraîcheur et de jeunesse au poste de demi de mêlée.

Hugo Keenan (Arrière - 25 ans - Leinster)

Présent dans l'équipe irlandaise depuis le Tournoi des 6 Nations 2020, Hugo Keenan est de loin le plus expérimenté de ces jeunes joueurs. L'arrière du Leinster comptabilise 16 sélections sous la bannière irlandaise pour 5 essais inscrits. Polyvalent, rapide et précis dans le jeu au pied, l'arrière polyvalent doit profiter de ce Tournoi 2022 pour s'ériger comme un leader et une pièce maîtresse de la sélection irlandaise.