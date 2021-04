Il y a beaucoup à dire sur ce Grand Chelem 2002. Le 6 avril, les Bleus reçoivent l'Irlande, deuxième du classement avant la rencontre. Pourtant, le match est à sens unique et sous la houlette du sélectionneur Bernard Laporte, le XV de France l'emporte 44 à 5. Un succès historique, et ce, pour plusieurs raisonS.

D'abord les Bleus infligent à l'Irlande ce qui est sa plus large défaite dans l'histoire du Tournoi. Les essais de Betsen, Brusque (doublé) et Rougerie, ainsi que le pied de Merceron, ont raison du XV du Trèfle qui se retrouve alors humilié. Une fessée en règle qui permet aussi aux Bleus de décrocher leur 7eme Grand Chelem de l'histoire. Petit plus non moins glorieux, il s'agit ici du premier Grand Chelem du Tournoi des 6 Nations, compétition à laquelle avait été ajouté l'Italie en 2000. Les Bleus précurseurs !