Daniel Bibi Biziwu

L'été dernier, le staff avait décidé d'emmener le pilier droit Sipili Falatea en Australie. Cette fois, c'est un autre jeune membre de la première ligne clermontoise qui va rejoindre le groupe France, en la personne de Daniel Bibi Biziwu. Ce pilier gauche de 20 ans est un grand espoir français du poste et Fabien Galthié a donc choisi de lui faire passer un nouveau cap. Il faut dire que, derrière le duo composé par Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros, les places sont chères. Paiva, Kolingar ou Priso en savent quelque chose. Bibi Biziwu peut-il être le troisième homme ? Il a en tout cas toutes les qualités du pilier moderne, taillé pour le niveau international. Cette saison, il a participé à quatre rencontres avec l'ASMCA toutes compétitions confondues, pour quatre titularisations.

Yoan Tanga

Voici un autre novice dans la liste des Bleus. Dans un secteur où les ressources sont nombreuses dans le pays, Yoan Tanga a donc réussi à tirer son épingle du jeu pour se frayer un chemin jusqu'à Marcoussis. Positionné en numéro 8 exclusif au Racing 92 (déjà treize titularisations à ce poste cette saison), l'ancien Agenais (25 ans) monte en puissance. Sa puissance d'ailleurs, c'est justement son atout principal, qui peut en faire la doublure de Grégory Alldritt si Anthony Jelonch est fixé sur l'aile de la troisième ligne. L'autre raison pour laquelle le futur Rochelais a tapé dans l'œil du staff, ce sont ses qualités de gratteur. L'encadrement cherchait un homme fort au sol pour équilibrer son groupe. Il l'a peut-être trouvé.

Léo Berdeu

Certes, sa présence est certainement et essentiellement due au forfait de Matthieu Jalibert. N'empêche, voir Leo Berdeu appelé dans ce premier groupe n'a rien d'anodin. Déjà, l'ouvreur lyonnais est récompensé de son magnifique début de saison en club. Clairement, le joueur a progressé ces derniers mois, au point de s'imposer comme la maître à jouer du Lou malgré le recrutement du All Black Lima Sopoaga à l'intersaison. Parfait dans l'animation offensive, excellent dans les airs grâce à sa grande taille, Berdeu est aussi très efficace face aux poteaux puisqu'il est le meilleur réalisateur du Top 14. De quoi le faire entrer dans la danse internationale, comme ce fut le cas avec Antoine Hastoy il y a quelques mois. Souvent dans l'ombre au cœur d'une génération dorée d'ouvreurs (avec notamment Ntamack, Jalibert et Carbonel), le protégé de Pierre Mignoni est donc passé devant Louis Carbonel dans la hiérarchie aux yeux du staff.

Jules Favre

A vrai dire, ce n'est pas forcément une surprise de voir son nom apparaître tant Midi Olympique a annoncé sa présence depuis des semaines. Reste que Jules Favre va vivre une première en rejoignant Marcoussis. Et c'est amplement mérité au vu des performances du Rochelais depuis un certain temps. Actuel co-meilleur marqueur d'essais du Top 14 (sept en douze matchs), l'intéressé est donc un redoutable finisseur. Mais il est tellement plus que ça. Aligné à treize reprises par Ronan O'Gara cette saison toutes compétitions confondues, il n'est pas devenu un rouage essentiel du dispositif maritime par hasard. Joueur complet, il rassure staff et partenaires. Au-delà, sa polyvalence est un précieux atout puisqu'il est aussi à l'aise à l'aile qu'au centre. En ce sens, il rappelle le profil d'Arthur Vincent, actuellement blessé. Favre vient en quelque sorte compenser son absence dans le groupe France.