"Concernant la blessure de Yoram (Moefana) on est en attente des résultats, ensuite on pense récuperer Romain Taofifenua et Damian Penaud, ce sont évidemment deux éléments qui compte depuis le début avec nous[...] On profite encore de cette rencontre mais on sait aussi se tourner rapidement vers l'avenir. On a un très grand match qui arrive, on sait très bien qu'on a besoin de se préparer très tôt pour ce genre de rencontre. La récupération fera partie de la performance de la semaine prochaine. On a la chance d'avoir un groupe qui dégage de la sérénité et une certaine expérience. On a qu'une chose à faire : penser à rentrer dans ce match. [...] On a beaucoup d'affection pour les joueurs, mais on a aussi une recherche de perfection, et les joueurs tendent vers cela, c'est forcément bien pour nous. Les joueurs ont une envie débordante de tout donner et avec cette façon de voir les choses, les portes s'ouvrent naturellement. [...] On a profité de l'évènement (ndlr : victoire au pays de Galles), on ne l'a pas banalisé car il ne faut jamais le banaliser les victoires mais on s'est déjà remis au travail."