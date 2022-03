Galthié : "Ça vous donne la chair de poule"

Que ce soit avec les équipes jeunes ou avec le XV de France, Fabien Galthié a disputé plusieurs fois des rencontres importantes dans le stade surchauffé de Cardiff. En conférence de presse cette semaine, il a tenu à évoquer ce facteur clé du match de vendredi : "Le stade est merveilleux. J’y suis allé depuis l’âge de 18 ans, et c’est… Pour le Tournoi des 6 Nations, Cardiff et son stade, qui s’appelait l’Arms Park, qui s’appelle le Millenium, ça représente le poumon, l’organe vital de cette compétition.

Ce stade et son public parce qu'il y a 80 000 spectateurs. Quand on descend du bus, il y a les chœurs qui nous accompagnent tout le long de la montée des marches jusqu’aux vestiaires. Ça vous prend et ça vous donne la chair de poule. Quand vous sortez dans le stade, les joueurs restent quatre minutes dans le noir, au milieu du public, isolés, leurs adversaires. On est dans le sublime, le merveilleux du rugby."

Huget : "C'est toute cette atmosphère d’avant match où on perd de l’énergie"

Invité de l'émission "La troisième mi-temps" de Midi Olympique, Yoann Huget a confié que l'avant-match est le moment où les Gallois essayent de rentrer dans la tête de leurs adversaires. Ils essayent de les fatiguer mentalement afin de mieux les attaquer dans le match : "En fait, ils sont très forts ces Gallois parce qu’ils arrivent presque à rentrer dans notre tête.

L’avant-match, il est long, il est fastidieux, il y a dix minutes à attendre et ils nous laissent sortir deux minutes avant qu’eux ne sortent. Il y a toute cette énergie que tu peux perdre avant le match. C'est toute cette atmosphère d’avant match qui est long, où on perd de l’énergie, alors qu’eux arrivent gonflés à bloc."

Plisson : "C'est mon plus mauvais souvenir international"

Le match du vendredi soir est un évènement très particulier au pays de Galles. Il s'agit de la rencontre phare du Tournoi pour les Dragons. Jules Plisson en avait fait l'amère expérience en 2014 avec l'équipe de France. Deux ans après un cinglant 27-6, il était revenu pour Rugbyrama sur l'ambiance qui régnait ce soir-là : "En deux ans de carrière internationale, c'est mon plus mauvais souvenir... Le contexte était très particulier.

On en avait beaucoup parlé avant. J'avais été impressionné. Il y avait eu cette entrée sur le terrain, dans le noir, avec du rock and roll à fond. C'était comme un match de boxe. Et lorsque les Gallois sont entrés, les flammes, les lasers, les lumières… ça avait été chaud bouillant."

Brunel : "À l’intérieur, on ne s’entend plus"

Ancien sélectionneur des Bleus, Jacques Brunel avait parlé de cette ambiance si particulière dans les colonnes de Rugbyrama. Une atmosphère qu'il a donc vécu doublement, en temps qu'adjoint d'abord, puis en tant que sélectionneur. "Il y a le contexte du stade que certains ne connaissent pas, qui peut peser. Il y a une résonance particulière. En 2002, lorsqu’on réalise le Grand Chelem là-bas… on menait au score à la mi-temps assez largement.

Tournoi des 6 Nations - L'ambiance du Millenium de Cardiff lors de pays de Galles - France en 2010Icon Sport

Les Gallois sont revenus et il y a deux arbitrages vidéo pour des essais gallois. Pendant les 20 dernières minutes, j’étais au bord du terrain avec les joueurs à cinq mètres qui ne m’entendaient pas. Ça chantait, ça fait une caisse incroyable. A l’intérieur, on ne s’entend plus. On ne peut plus communiquer. C’est vraiment particulier."

Bastareaud : "Disons qu'il faut se préparer à quelques coups de chaud"

Lui aussi en a vécu plusieurs. Mahieu Bastareaud se souvient notamment de la victoire du XV de France au pays de Galles en 2010, lors du dernier Grand Chelem des Bleus en date. Pour Rugbyrama, il s'était remémoré : "C'est un stade un peu particulier, oui. Je me souviens de notre victoire, en 2010. L'ambiance était incroyable. Sur le terrain, on ne s'entendait pas. Disons qu'il faut se préparer à quelques coups de chaud. Dès l'entrée sur la pelouse, quand ils envoient les flammes. Ça vous met dans l'ambiance".