8 Toulousains dans le groupe des 23

Comme souvent ces dernières années, le Stade toulousain est le club de l’élite le plus représenté dans la composition française. Titulaires ou finisseurs, ils sont huit rouge et noir à avoir été sélectionnés pour affronter l’Italie ce dimanche, au Stade de France : Cyril Baille, Julien Marchand, Anthony Jelonch, Antoine Dupont et Romain Ntamack sont titulaires, tandis que Peato Mauvaka, François Cros et Thomas Ramos figurent sur le banc.

25 ans et 9 mois, roulez jeunesse !

C’est l’âge moyen des joueurs titularisés par Fabien Galthié. En effet, ce n’est plus à démontrer, le XV de France s’appuie bien souvent sur un groupe relativement jeune. Dans le XV concocté par le staff tricolore, seul un joueur dépasse la trentaine, il s’agit du pilier droit Uini Atonio (31 ans).

3 arrières sur le banc

En composant un banc de finisseurs avec cinq avants et trois joueurs des lignes arrières, le sélectionneur disposera d’une multitude de solutions en cas de pépins ou de scénario très favorable à plusieurs minutes du terme. À eux trois, Lucu (demi de mêlée), Moefana (centre ou aile) et Ramos (ouverture ou arrière) couvrent effectivement les cinq postes de derrière.

9 clubs de Top 14 représentés

Les 23 joueurs qui disputeront le premier match du Tournoi représenteront neuf clubs du championnat de France : Toulouse (8), La Rochelle (3), Bordeaux-Bègles (3), Lyon (3), Toulon (2), Montpellier (1), le Racing 92 (1), Clermont (1) et Perpignan (1). Aucun joueur de Brive, Pau, Biarritz, mais surtout aucun joueur du Stade français ou de Castres ne prendra part à la rencontre.

4, le numéro que portera Cameron Woki

Comme annoncé récemment par Midi Olympique, l’aérien Cameron Woki a une nouvelle fois été titularisé au poste de deuxième ligne. Un poste inhabituel pour lui qui est davantage utilisé en tant que flanker du côté de Bordeaux-Bègles, mais qu’il avait déjà occupé face à la Géorgie et à la Nouvelle-Zélande, lors des tests d’automne 2021. En l’absence de Killian Geraci, qui aurait pu (dû ?) démarrer en tant que numéro 4, Galthié maintient donc sa confiance en Woki, tandis que le Racingman Bernard Le Roux, lui, ne figure pas dans le groupe.

11e titularisation consécutive pour Penaud

Damian Penaud ne semble pas décidé à lâcher le maillot floqué du numéro 14. Ce week-end, le trois-quarts de 25 ans va connaître sa onzième titularisation de suite avec le coq sur la poitrine (soit plus que n'importe quel autre joueur du groupe retenu), lui qui reste sur sept essais marqués en sélection sur la dernière année civile. Avec Gabin Villière sur l’autre aile, le Clermontois s’affirme comme le numéro un bis dans la hiérarchie au poste.

13 joueurs du XV étaient titulaires lors de la victoire contre les Blacks

Sur le XV aligné par Fabien Galthié, seuls Julien Marchand et Dylan Cretin n’étaient pas de la partie lors du dernier succès en date des Bleus, face à la Nouvelle-Zélande (40-25). Le premier, qui était blessé lors de ce fameux match, prend la place de Peato Mauvaka, lequel endosse le rôle de finisseur. Le second relègue lui François Cros sur le banc. Presque toute l’équipe qui avait vaincu magistralement les All Blacks en novembre a donc été reconduite. Pour une réussite similaire ? Réponse ce dimanche après-midi.

Par Dorian VIDAL