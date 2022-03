Melvyn Jaminet : 6,5/10

Visé dans les airs mais auteur d’une bonne réception d’entrée, le Perpignanais a été plutôt rassurant sous les ballons hauts en première période, hors un duel perdu. Mais il fut de nouveau devancé sous uner chandelle (54e), ce qui aurait pu coûter cher. Malgré une mauvaise passe pour Villière sur une relance intéressante (28e), Jaminet fut globalement propre. Si sa partition est mitigée, avec aussi une tentative de drop contrée, il a résisté à la pression anglaise. Au pied, il a réalisé un quatre sur six. Remplacé par Thomas Ramos (77e).

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 - Melvyn Jaminet.Icon Sport

Damian Penaud : 6/10

Un match assez frustrant pour l’ailier clermontois, puisqu’il fut très peu sollicité offensivement. Sur ses rares munitions, il a cherché à fixer la muraille anglaise grâce à sa vitesse et sa puissance mais n’a pu trouver la faille. Sanctionné en première pour une pénalité sévère à son encontre, il s’est contenté (une fois n’est pas coutume) du travail de l’ombre, notamment en retournant Dombrandt dans l’en-but (71e).

Tournoi des 6 Nations 2022 - Damian Penaud (France), face à l'Angleterre.Icon Sport

Gaël Fickou : 8/10

Dans son profil, il fut déterminant. Déjà auteur du premier essai du match, bien placé en bout de ligne, il a encore été capital en défense, malgré deux plaquages ratés. Au-delà, c’est lui qui a gratté un ballon bouillant pour les Bleus à l’entrée des 22 mètres français (38e), puis encore un autre (55e) quand les siens étaient sous pression. Il est plus que jamais le leader défensif de cette équipe. Un patron.

Gaël Fickou face à l'AngleterreGetty Images

Jonathan Danty : 7/10

Une partition une nouvelle fois très solide du Rochelais au centre du terrain. Utilisé à plusieurs reprises en premier attaquant, il a toujours su trouver de l’avancée. Et, même si ce n’est pas son domaine de prédilection, on l’a aussi vu opter pour le jeu au pied quand il le fallait et avec justesse. Sans oublier, évidemment, une présence de tous les instants dans les rucks.

XV DE FRANCE - Jonathan DantyIcon Sport

Gabin Villière : 7/10

D’abord auteur de deux interventions décisives sur l’essai de Fickou en début de rencontre, le Toulonnais fut comme à son habitude extrêmement actif. Encore magistral sur le plan défensif, en repoussant tout ce qui se présentait devant lui, il a essayé de se proposer aux quatre coins du terrain. Peu servi mais toujours disponible. D’autant qu’avec des miettes, il a tout de même réussi à gagner plus de quarante mètres ballon en mains.

Gabin Villière (France)Icon Sport

Romain Ntamack : 7/10

Il a dit dans les colonnes de Midi Olympique être là pour « faire briller les autres », il l’a prouvé en première mi-temps puisqu’il fut décisif sur les deux premiers essais. Auteur d’une quatrième passe décisive, avec une passe longue pour Fickou, il a aussi percé sur la réalisation de Cros, même s’il fut un brin gourmand sur sa course. Battu en bout de ligne sur l’essai de Stuart, il a pourtant été sérieux en défense. Sobre et efficace.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Melvyn Jaminet et Romain Ntamack (XV de France)Icon Sport

Antoine Dupont : 9/10

Surveillé de près par les Anglais, le Toulousain a su s’adapter à merveille, en cherchant à dynamiser par la passe, plutôt que par la course comme sur l’essai Fickou. Même s’il est le Français à avoir gagné le plus de mètres sur le match. Surtout, en plus d’une occupation au pied tellement précieuse (malgré un ballon expédié en ballon mort à la 67e), il fut encore énorme défensivement. Meilleur plaqueur de la rencontre avec quinze réalisations, il a notamment repris Itoje sur une action dangereuse (26e) avant de dégager au pied. Et c’est de nouveau lui qui, au soutien d’Aldritt, a anéanti les espoirs anglais (61e). Du grand art. Remplacé par Maxime Lucu (77e).

Grégory Alldritt : 8/10

Encore une performance majuscule du troisième ligne centre français. En première période, le Rochelais a réalisé deux superbes « contests » qui ont fait mal aux Anglais (6e et 13e). Une pénalité sifflée contre lui (30e). Sans conséquence. Il a surtout été décisif sur l’essai d’Antoine Dupont (61e). Après avoir ramassé un ballon au sol, il a servi à ‘aveugle son demi de mêlée, placé comme d’habitude à l’intérieur. Dans la droite lignée de l'ensemble de son Tournoi, il a été un des grands bonhommes du Grand Chelem.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Gregory Alldritt (France).Icon Sport

Anthony Jelonch : 6,5/10

Il a mal débuté son match avec un en avant dès la première minute. La suite ? Un véritable festival défensif : un ballon gagné dans un ruck (26e) et surtout 14 plaquages, souvent offensifs, qui ont fait du flanker tricolore le meilleur plaqueur du paquet d’avants sur cette rencontre. Et surtout un 100 % de réussite dans ce secteur de jeu. Seul le neuvième avant… Antoine Dupont lui a volé la vedette avec 15 plaquages réalisés

Tournoi des 6 Nations 2022 - Dupont, Jelonch, Fickou (France).Icon Sport

François Cros : 7/10

Quel joueur précieux. Il a souvent été le premier soutien offensif sur les zones de combat au sol. C’est comme ça qu’il a d’ailleurs inscrit le deuxième essai de son équipe. Avec beaucoup de malice, il a réussi à allonger son bras entre deux défenseurs anglais. Dommage qu’il n’a pas bien maîtrisé un lancer de Marchand au-delà de la ligne des 15 mètres (12e), la combinaison méritait un meilleur sort. Il a été remplacé par Dylan Cretin à la 72e minute de la rencontre.

XV de France - François Cros lors du Tournoi des 6 Nations 2022Icon Sport

Paul Willemse : 6/10

Dix plaquages en cinquante minutes, Paul Willemse a encore affiché une belle activité. Las, il en a raté deux. Il a surtout moins gagné ses impacts que la semaine dernière au pays de Galles. Difficile de le lui reprocher tant il avait réalisé une performance XXL dans l’enfer du Millenium. Peut-être que les 80 minutes disputées une semaine plus tôt ont pesé samedi soir. Il a été remplacé par Romain Taofifenua à la 50e minute.

6 Nations - Paul Willemse.Icon Sport

Cameron Woki : 6,5/10

Parfois un peu trop égocentré lors de la dernière rencontre au pays de Galles où il avait constamment annoncé des lancements en touche pour lui-même, notamment lors de la première mi-temps, il a cette fois fait preuve d’une grande alternance. Un seul ballon perdu en touche. Et encore, le choix de la zone était pertinent, mais le lancer de Marchand s’est révélé un poil trop long pour Cros, au-delà de la ligne des Quinze mètres (12e). Pour le reste, il a été un peu moins présent ballon en main. Deux ballons touchés pour une passe. Il a été remplacé par Thibaud Flamand à la 72e minute.

XV de France - Cameron WokiIcon Sport

Uini Atonio : 6.5/10

S’il a eu beaucoup d’activité en première période (7 ballons portés), il a été un peu moins en réussite que ses deux coéquipiers de la première ligne. Malgré une grosse charge qui a permis de jouer dans l’avancée (23e), il a surtout plus de déchet. Il s’est fait arracher un ballon des mains (37e). Mis à la faute dans un ruck anglais un peu trop facilement (18e) il a coûté trois points à son équipe. Globalement, sa densité physique a tout de même été précieuse, notamment dans les zones de combat au sol et en mêlée fermée. Il a été remplacé par Mohamed Haouas à la 56e minute.

Antoine Dupont, Uini Atonio et Paul Willemse avec le XV de FranceIcon Sport

Julien Marchand : 7,5/10

Quelle activité ! Six ballons portés et autant de collisions gagnées. Le Toulousain a été vraiment impressionnant en première période. Dix plaquages à son actif, zéro déchet. Mieux, il a gagné la moitié de ses duels défensifs, gagnant cette ligne d’avantage si précieuse. Seule ombre au tableau, il a commis un en-avant juste sur le coup d’envoi de la deuxième période (41e). Anecdotique. Il a été remplacé par Mauvaka à la 50e minute.

6 Nations - Julien Marchand (France).Icon Sport

Cyril Baille : 8/10

Avec son acolyte Julien Marchand, il a réalisé une première période d’envergure. D’abord, une grosse charge sur Slade qui a fini sur le « cul » (23e). Ensuite, il a eu deux gestes décisifs sur l’essai de François Cros (39e), avec notamment sa « spéciale » où il ramasse le ballon au sol avant de servir dans l’avancée son demi de mêlée dans l’intervalle. En défense, il a réalisé huit plaquages pour 100 % de réussite… uniquement sur les quarante premières minutes. C’est le monsieur propre du XV de France. Jamais une faute de goût. Il a été remplacé par Jean-Baptiste Gros à la 50e minute.