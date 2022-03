On le sentait revenir, petit à petit, sortie après sortie. Il y avait eu ce premier match contre l'Italie, dont on ne savait pas trop quoi penser. Match de reprise, contre un adversaire plus faible... Dupont et ses Bleus n'avaient pas signé un grand match, notamment dans l'occupation du terrain. Il y eut ensuite l'Irlande. Le numéro neuf toulousain était monté d'un cran, voire de deux. Dans l'intensité, dans ses initiatives, on commençait à retrouver celui qui fut élu meilleur joueur du monde. Et ce même face à la troisième nation mondiale.

Puis il y eut ce déplacement en Ecosse. Là, on serait tenté de dire qu'à lui seul ou presque, Antoine Dupont a refroidi cet immense chaudron qu'est Murrayfield dans lequel les Bleus se noyaient depuis trop longtemps. Il l'a fait quasiment en un coup, avec cette relance foudroyante de son camp au cours de laquelle il effaça trois défenseurs et qui mena à l'essai de Paul Willemse à la huitième minute.

Vidéo - Les Bleus souffrent-ils d'une Dupont-dépendance ? 04:30

Au terme de la rencontre, Antoine Dupont affichait des chiffres stratosphériques : 381 mètres parcourus balle en main, un chiffre si élevé qu'on le voit rarement chez les arrières. Pas moins de treize plaquages réussis pour un seul manqué, qui fait de lui le trois-quart le plus actif en défense avec le centre Jonathan Danty. Bref... une performance de haut vol, qui a confirmé que le boss toulousain était de retour à son meilleur niveau.

Tomos Williams : "Il est une menace des deux côtés du ballon"

Les Gallois savent à quoi s'attendre. A commencer par son adversaire direct, le demi de mêlée Tomos Williams, qui évolue dans ce même registre de dynamiteur : "Je pense que tout le monde sait à quel point il est un joueur excellent. Il représente une grande menace des deux côtés du ballon." Voilà pourquoi les hommes de Wayne Pivac vont le surveiller comme le lait sur le feu : " Nous allons devoir lui laisser le moins d'opportunités possibles, vraiment. Il faut toujours rester sur tes gardes avec un gars comme lui en face. Il vient de réaliser deux saisons incroyables. Il est en pleine confiance ", a confirmé Williams.

6 Nations - Antoine Dupont (France)Icon Sport

Ce soir, le duel des deux hommes sera à suivre. Comme nous le disions plus haut, Williams ressemble à Dupont au sens où il adore dynamiser les ballons au bord des rucks et profiter de la moindre erreur d'inattention des adversaires. Dupont devra aussi surveiller Williams de près.

Car c'est grâce à une passe sublime du demi de mêlée gallois que l'ailier Josh Adams a marqué l'essai qui sonna la révolte du XV du Poireau face à l'Angleterre : "Je suis simplement heureux de me sentir autant en forme en ce moment", avait déclaré laconiquement le Gallois de 27 ans... Assurément, ce sont deux demis de mêlée en forme olympique qui vont se livrer bataille sur la pelouse du Principality Stadium...