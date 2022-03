Les supporters français ont retenu leur souffle ce mardi. Le meilleur joueur du monde a écourté son entraînement, touché au bras gauche. Après cette alerte, le staff tricolore et même François Cros s'étaient voulus rassurants au niveau de l'état de santé d'Antoine Dupont. Ce jeudi soir, c'est l'intéressé en personne qui a effacé les craintes de certains : "Je vais très bien. J'ai juste reçu une béquille à l'entraînement qui m'a endormi le bras. Il n'y a aucune inquiétudes pour le match de demain."

Passé le petit point médical, le capitaine français n'a pas tari d'éloges envers la sélection galloise, qu'il voit comme une formation efficace avant-tout : "Depuis près de dix ans, le pays de Galles n'a pas le jeu le plus flamboyant mais ils sont très efficaces. Ils profitent de la moindre erreur, à nous d'en faire le moins possible." L'autre énorme point fort de ce XV du Poireau, le Principality Stadium : "La mise en scène dans leur stade est faite pour les mettre dans de bonnes conditions à eux. Il ne faudra pas perdre de l'énergie à ce moment-là. On est au courant de la procédure. Même si ça peut paraître long, ça ne doit pas nous perturber."

"Remporter le Tournoi serait important pour la construction du groupe"

Avant de débuter cette quatrième journée, les Bleus sont bien évidemment encore invaincus et les seuls encore en course pour le Grand Chelem. Les supporters n'attendent que ça, et les joueurs aussi à en croire les propos du Toulousain : "Cela fait deux ans que l'on termine deuxième de la compétition. La remporter cette année serait important pour la construction du groupe. Il faut que l'on soit porté par cet objectif, garder que le positif et pas la pression. On n'a pas encore perdu donc on reste maîtres de notre destin. À nous de continuer notre chemin pour l'emporter et garder notre destin en mains pour le match face à l'Angleterre."