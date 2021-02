Owen Farrell (capitaine de l'Angleterre) : "Félicitations avant tout aux Ecossais pour la façon dont ils ont joué. Ils nous ont maintenus hors du match. Ils ont bien démarré et se sont donnés une dynamique positive en raison des pénalités qu'on a concédées. Ils ont marqué un essai et ils nous ont maintenu loin de leur en-but. Il va falloir qu'on regarde ces pénalités et qu'on travaille dessus. On connaissait leurs points forts et on savait qu'il fallait qu'on soit à notre meilleur niveau, mais on n'a jamais vraiment réussi à avoir pied dans le match. On peut regarder l'attaque, on peut regarder la défense, mais il faudra regarder tout le match et voir comment on peut se remettre dans une dynamique positive".

Eddie Jones (sélectionneur de l'Angleterre) : "D'abord, bravo à l'Ecosse qui a très bien joué, avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Pour nous, c'était un mauvais jour. Je n'ai pas assez bien préparé l'équipe, on s'est trompé et on était loin de notre meilleur niveau. Je ne sais pas exactement (ce qui a cloché), si je le savais je l'aurais corrigé. C'est juste une de ces (mauvaises) journées. (Interrogé pour savoir s'il chercher à protéger ses joueurs en disant cela) Non, c'est ma responsabilité. Les joueurs qu'on a envoyé sur le terrain, c'est ma responsabilité et je l'assume. Mais c'est une bonne opportunité pour nous, on va devoir se battre un peu, se ressouder et réfléchir ensemble aux raisons pour lesquelles on a joué comme on a joué".

Greg Townsend (sélectionneur de l'Ecosse) : "Ce calme avec lequel on a joué, cette solidarité, et ce niveau d'effort, c'était superbe. On avait un bon pressentiment ces dernières semaines, avec la façon dont les joueurs s'entraînaient et se soudaient, sur le fait qu'on jouerait bien. Mais pour le premier match du Tournoi, avec la première sélection pour certains depuis un moment ou la première sélection tout court, ce niveau de performance est au-dessus de nos attentes. C'est un excellent début de Tournoi. On respectait vraiment l'Angleterre sur les phases de conquête. On a mis la pression sur leur touche et on a réussi à en gagner quelques unes, notre mêlée a été solide, défensivement on a été très bons, et en attque on a été précis et dans ces conditions, ce n'était pas toujours facile de faire voyager le ballon mais on y est arrivé quelques fois en première période. Nos choix au pieds ont été bons, on a réussi à les mettre sous pression au pied. Ils ont contrôlé tout le match. Une telle rencontre va les faire tellement grandir".