Déjà fort convaincant face à l'Italie (10-50) et l'Irlande (13-15) en ouverture du Tournoi des 6 Nations, Julien Marchand a une nouvelle fois pété les compteurs contre l'Angleterre (23-20), à Twickenham. Au Royaume Uni, le capitaine du Stade toulousain fut même à ce point précieux au collectif de Fabien Galthié que Brian Moore, ancien talonneur du XV de la Rose, décréta que l'équipe de France avait trouvé un digne héritier à Philippe Dintrans et, plus près de nous, Raphaël Ibanez ou William Servat.

Excellent dans le combat au sol, solide en mêlée fermée et rarement fautif sur ses lancers en touche, le talonneur des Bleus casse aussi une somme folle de plaquages et apporte, dans l'axe du terrain, d'innombrables solutions à ses coéquipiers : de fait, le Toulousain, comme son compère de la première ligne Cyril Baille, est connu pour avoir des mains en or et, en refusant le plus souvent de passer par le sol, offre à la sélection tricolore une continuité dont elle fut parfois dépourvue, dans le jeu debout.

Derrière Julien Marchand, ils sont essentiellement deux à se battre pour une place de doublure : Camille Chat et Pierre Bourgarit. Le Racingman, qui revient à peine d'une longue blessure au mollet, a prouvé à Londres qu'il manquait encore de rythme pour rivaliser avec le titulaire du poste. Peut-il être mis en danger, à terme, par l'ascension du Rochelais Bourgarit ? Difficile à dire : en pleine possession de ses moyens, Camille Chat reste une bombe humaine, le plus perforant des talonneurs français et, paraît-il, le plus fort en mêlée fermée. Aussi cocasse que cela puisse paraître, Camille Chat était déjà la doublure de Julien Marchand (et du Palois Quentin Lespiaucq...) chez les moins de 20 ans tricolores. Sera-t-il un jour le numéro 1 ?