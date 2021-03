La nomination d’Andrew Brace pour diriger le « Crunch » du week-end dernier avait suscité pas mal de remarques dans l’hexagone. Et pour cause. Le staff du XV de France, Fabien Galthié en tête, n’avait guère goûté son arbitrage lors de la finale de la Coupe d’Automne des Nations en décembre dernier, à l’issue de laquelle les Bleus avaient été battus par l’Angleterre. Le choix avait plus ou moins suscité la polémique.

Bis repetita avant France – pays de Galles ? La question se pose. Au sifflet samedi soir a été désigné l’arbitre anglais Luke Pearce, bien connu du circuit international. Jusque-là, rien d’anormal. Seulement, celui qui officie en Premiership est né le 13 novembre 1987 à...Pontypool, petite ville du pays de Galles, dans le comté de Torfaen aux environs de Newport. Un détail qui n’en est peut-être pas un. Forcément, lors de l’annonce de la composition du XV de France, le sujet a été proposé au sélectionneur Fabien Galthié. Mais ce dernier n’a pas souhaité donner naissance à une éventuelle polémique. « Nous avons beaucoup travaillé avec Jérôme Garcès sur lui et avec lui (Luke Pearce), a souligné Galthié, pesant chacun de ses mots. Nous avons un rendez-vous prévu avec lui en compagnie de quelques joueurs leaders de notre équipe. Et nous allons continuer à essayer de collaborer, à comprendre et à l’aider à structurer son match. Même s' il est gallois de naissance. » Et d’ajouter, un peu taquin : « Ou plutôt justement parce qu’il est gallois de naissance. » Sur le visage de Galthié, un léger rictus en guise de sourire, comme pour mieux signifier que cela ne lui avait pas échappé. Et que chaque détail aurait son importance samedi soir à l’heure d’affronter les joueurs de Wayne Pivac.