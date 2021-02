15. Brice Dulin (8/10)

Contré d’entrée, il a ensuite rendu une copie presque parfaite. Du moins très propre et rassurante. Sûr sous les ballons hauts, comme à son habitude, et encore efficace dans son jeu au pied, il s’est aussi sacrifié pour sauver un essai de Lowe (25e) et a offert une passe décisive à Penaud (55e) .

14. Damian Penaud (6/10)

Auteur d’une magnifique intervention dans la défense irlandaise sur le premier essai d’Ollivon (29e), il a signé son retour dans le XV de départ par une réalisation personnelle (55e). En revanche, il a parfois été en difficulté sur certaines séquences défensives. Remplacé par Teddy Thomas (67e), qui s’est fait remarquer avec une chandelle réceptionnée sur les têtes adverses.

13. Arthur Vincent (6,5/10)

Il s’est montré sobre, comme il sait l’être, mais il y a très peu de déchets dans son jeu. Encore impressionnant en défense, il a permis une libération rapide sur l’essai d’Ollivon en venant déblayer après l’intervention de Penaud. Vincent, l’assurance tous risques.

12. Gaël Fickou (7,5/10)

Patron de la défense, il a montré l’exemple avec dix plaquages réussis pour aucun raté. Il s’est aussi distingué par un arrachage très important dans ses 22 mètres (15e). Sur le plan offensif, il a toujours avancé dans la muraille verte et fut un point de fixation précieux. Le tout sublimé par une passe décisive sur essai d’Ollivon. Excellente partition pour sa première victoire à Dublin.

11. Gabin Villière (6/10)

Certes, il a eu peu l’occasion de se mettre en évidence mais il a profité des quelques miettes pour porter le danger sur ses rares munitions. Ceci grâce à une activité encore débordante et une volonté incroyable. En revanche, il est apparu peu à l’aise dans les airs.

Gabin VillièreIcon Sport

10. Matthieu Jalibert (7,5/10)

Impeccable dans l’occupation au pied, il a encore démontré qu’il est un attaquant hors pair. Décisif au départ de l’action menant à l’essai d’Ollivon, malgré une mauvaise passe pour Fickou ensuite, c’est lui qui a appelé Dupont pour renverser le jeu sur celui de Penaud. Mais son match est un peu terni par son manque de réussite face aux perches (2/5) alors qu’il aurait pu mettre les siens à l’abri.

9. Antoine Dupont (7/10)

Particulièrement visé, il a parfois été brouillon et mis sous pression. Et s’il a raté trop de plaquages au près, il s'est tout de même montré solide et il faut lui reconnaître un talent unique. Précis au pied, il a cherché à dynamiser à bon escient et a sorti quelques actions de classe, entre le renversement sur l’essai de Penaud ou un exploit de soliste en fin de match (73e). Surtout, c’est lui qui est allé gratter le dernier ballon du match.

XV de France - Antoine Dupont.Icon Sport

7. Charles Ollivon (6,5/10)

Le capitaine français a réalisé un match propre. Il a été le plaqueur français le plus prolifique avec vingt plaquages (un seul manqué). Il a aussi réussi un franchissement et battu deux défenseurs. Il a marqué le premier essai tricolore (29e). Il est malchanceux sur un contre en touche qui amène l’essai irlandais.

8. Grégory Alldritt (9/10)

Il a été le meilleur français à Dublin. Le troisième ligne rochelais a été omniprésent et a remporté tous ses duels, gagnant beaucoup de terrain et permettant aux tricolores de jouer en avançant après ses prises du milieu du terrain. Deux passes après contact ont permis aux Bleus de trouver des espaces. Il est aussi à l’initiative d’une percée en fin de première période (36e). Il a aussi réussi quinze plaquages.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Grégory Alldritt (France) contre l'IrlandeIcon Sport

6. Anthony Jelonch (6/10)

Il est au relais d’une percée d’Alldritt en fin de première mi-temps, mais le Castrais a été plus discret que ses compères de la troisième ligne. A son actif, un franchissement, un défenseur battu, une passe après contact mais aussi deux plaquages manqués sur douze tentés. Il est remplacé par Cretin qui est pénalisé bêtement à une minute du coup de sifflet final, offrant l’occasion aux Irlandais de revenir dans le camp français.

5. Paul Willemse (5/10)

Paul Willemse est l’homme des tâches de l’ombre où il brille (17 plaquages). Malheureusement, il s’est aussi signalé dans le secteur offensif avec un en-avant sur une occasion d’essai en fin de première mi-temps. En début de seconde période, il se retrouve malgré lui sur la ligne de passe alors que les Bleus étaient à cinq mètres de l’en-but irlandais. Il est remplacé par Romain Taofifenua (70e).

4. Bernard Le Roux (6/10)

Il a réussi 17 plaquages mais il en a aussi manqué quatre. Bernard Le Roux a été présent dans les rucks mais il a aussi écopé de deux pénalités. Il est même sanctionné d’un carton jaune (24e) pour un croche-pied.

3. Mohamed Haouas (6/10)

Il a été précieux dans le jeu courant où il a gagné ses duels sur les quatre ballons qu’il a eu à négocier. Pénalisé une fois en début de match, il a bien résisté dans l’épreuve de force. Remplacé par Atonio dès la 56e minute, qui a beaucoup bataillé autour des rucks.

2. Julien Marchand (7/10)

Le talonneur tricolore a dû composer avec un alignement en touche en difficulté, notamment en début de rencontre. En revanche, il a été omniprésent dans le jeu courant, avec une intervention exceptionnelle sur le premier essai français. Auteur d’une percée en début de seconde période, il a réussi deux franchissements, battu deux défenseurs et réussi deux passes après contact. Il a été remplacé par Bourgarit (76e).

1. Cyril Baille (6,5/10)

Peu à son avantage en début de rencontre avec deux pénalités sifflées contre lui, il est ensuite monté en puissance, gagnant les collisions et offrant de l’avancée aux tricolores. Il a notamment battu trois défenseurs. Remplacé par Kolingar (76e).