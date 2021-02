La France l'a emporté à Dublin à rebours de certaines statistiques qu'on décrit parfois comme imparables. La discipline d'abord, les Français ont été pénalisés à neuf reprises, les Irlandais seulement cinq fois. Les Français ont même subi un carton jaune pour un croc en jambe de Bernard Leroux sur Earls, et ça ne les a pas empêchés de marquer leur premier essai en infériorité numérique par Charles Ollivon. On remarque que les Français n'ont finalement pas été tellement pressés dans leur camp et ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions aux Irlandais, un essai de rapine pour Ronan Kelleher et c'est vrai, un essai refusé à James Lowe pour avoir mordu la ligne de touche de quelques millimètres en première période. Malgré ce problème de discipline , les Français ont tenu l'adversaire loin de sa ligne, sans doute une question d'efficacité défensive. Peut-être aussi une question de qualité de la charnière adverse. L'absence du duo Murray-Sexton s'st faite sentir.

Autre statistique surprenante, la touche. Les Français ont perdu cinq ballons sur leurs lancers contre zéro à leurs adversaires. L'alignement fait partie des points forts irlandais, sans aucun doute, mais les Irlandais n'ont pas fait grand chose de cette profusion de munitions. Peut-être que c'est aussi le fruit de la tactique du « ping pong » et de la priorité donnée à l'occupation par Fabien Galthié. En se dépossédant du ballon pour porter le jeu le plus loin possible de ses propres 22 , on « neutralise » l'arsenal adverse, même quand il est fourni.