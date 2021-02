"On a vraiment bien joué. Je ne pense pas que les Français étaient tant que ça au-dessus de nous. Evidemment, ils sont plus grands, plus costauds, mais il y a des erreurs qu'on pouvait éviter, avec de la patience et de l'expérience. On a réussi à franchir leurs lignes. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir, même s'il sera difficile, pour ceux qui ne regardent que le résultat, de voir ces côtés positifs. On doit voir ce qu'on peut améliorer. Dans notre parcours, il y a des aspects mauvais, des temps faibles. Notre expérience actuelle vient des moins de 20 ans et des clubs italiens, cela ne suffit pas à ce niveau. On a pris cinq essais de nos erreurs ou d'un ou deux plaquages manqués. Mais on a bien joué avec le ballon en mains. Et du point de vue de l'intensité, on a fait jeu égal y compris dans les vingt dernières minutes. Faire grandir une équipe au niveau international, c'est très difficile, on a peu de temps ensemble. Ça ira mieux la semaine prochaine (contre l'Angleterre, ndlr)."