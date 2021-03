Arnaud Beurdeley : France 32 – Ecosse 9 (4 essais à zéro)

Soyons un peu chauvins. Certes, le défi est immense pour cette équipe de France. Mais le caractère et le niveau de jeu affichés lors des dernières sorties poussent à l’optimisme. Quatre essais à marquer ? Elle peut le faire. Laisser les Écossais à plus de vingt points ? Ce n’est pas impossible. La raison ? Ce premier titre depuis dix ans pour le rugby français, ils en rêvent, Charles Ollivon et sa bande. Ils en crèvent d’envie. Et nous aussi. Dans cette triste période, une victoire dans le Tournoi des 6 Nations offrirait, à défaut des deux doses de vaccins, une énorme dose de bonheur à tous les amoureux de ce sport. Mais pas seulement. Gagner des titres, Fabien Galthié le répète régulièrement à juste titre, c’est accumuler de l’expérience et se construire un avenir que l’on souhaite radieux dans la perspective du Mondial 2023. Les Bleus vont le faire, soyons-en convaincus.

Vidéo - Baille-Califano : "L'Écosse a un super pack" 03:17

Cédric Cathala : France 38 - 15 Ecosse

C'est une mission qui semble impossible au vu de "l'attentisme défensif" des Bleus face au pays de Galles mais... On peut espérer une remobilisation des Bleus dans ce secteur. Donc peu de points encaissés au final et, offensivement, les Bleus savent faire, d'autant que leur mission est claire, il faudra marquer beaucoup. CQFD.

Simon Valzer : France 42 - 20 Ecosse

Comme nous en sommes en fin de Tournoi, que les organismes sont fatigués et au vu des potentiels offensifs des deux éuipes, je vois un match avec beaucoup d'essais. Mais je trouve l'Ecosse diminuée par l'absence de plusieurs joueurs précieux, notamment devant avec Jonny Gray, Scott Cummings et Matt Fagerson. Si les Bleus prennent le match par le bon bout et assoient leur domination par leur jeu d'avants, il peuvent remplir leur mission folle de vaincre en marquant quatre essais et gagner par 21 points d'écart. Allez les Bleus !

Jérôme Prévot : France 36 - 22 Ecosse

Les Français auront bien sûr la motivation de la victoire dans le Tournoi. Romain Ntamack semble parti pour faire un grand match à l'ouverture. On sent les Ecossais dans une situation un peu difficile car ils ne jouent rien et Greg Townsend n'a pas eu les mains tout à fait libre pour bâtir son équipe. En plus la blessure du numéro 8 Dan Fagerson, très en forme en ce moment, n'est pas faite pour les arranger.

Romain Ntamack (XV de France) sera titulaire contre l'Écosse vendrediIcon Sport

Jérémy Fadat : France 42 - 19 Ecosse

Allez, soyons fous... De toute façon, il faudra que ce match le soit. En toute autre circonstance, il aurait été difficile d'imaginer une victoire par plus de vingt points d'écart tant les Écossais savent élever leur niveau de jeu et se montrer enthousiasmants. Mais s'il est une vérité avec cette génération française, c'est qu'elle sait- depuis les catégories de jeunes et évidemment les moins de 20 ans- prendre son destin en mains. Alors, ça donne envie de parier sur un succès avec au moins 21 points d'écart. Partons sur un scénario dingue avec deux équipes offensives et une soirée de feu. Pour un résultat de 42-19 par exemple !