Midi Olympique : Quand vous êtes rentrés sur la pelouse, pensiez-vous encore pouvoir gagner ce match ?

Anthony Jelonch : Oui, bien sûr. Je suis rentré à la cinquantième minute alors que nous étions menés de dix points. Nous savions que nous avions des trucs pour gagner ce match et ce soir nous l’avons démontré. Et nous en sommes tous très fiers.

Est-ce facile de redescendre du nuage sur lequel vous étiez à la fin du match ?

A. J. : Cette émotion à la fin du match, elle était chouette. Mais effectivement, il va falloir vite redescendre parce que vendredi prochain, nous avons un match à gagner de plus de vingt points si nous voulons remporter le Tournoi. Et il va falloir que l’on soit très bon offensivement et qu’on gomme ces erreurs défensives vues aujourd’hui.

Pouvez-vous nous raconter l’émotion qui vous a envahi à la fin du match ?

A. J. : L’émotion a été forte quand on a vu Brice (Dulin) aplatir le ballon à la fin du match. Quand l’arbitre a levé le bras pour accorder l’essai, ça a été une vraie délivrance. On s’est tous sauté dans les bras. On a vraiment un groupe super et on s’aime tous. Même dans les glacières (pour la récupération), on a passé un très bon moment. Mais on s’est dit que ça pourrait être encore plus beau la semaine prochaine.

Tournoi des 6 Nations 2021 - L'essai de Brice Dulin (France) qui offre la victoire à la France contre le pays de GallesMidi Olympique

Trois essais refusés à l’équipe de France en fin de match, comment l'avez-vous vécu ?

A. J. : Ça a été dur à vivre. Trois essais refusés en fin de match, je n’avais jamais vécu ça. Mais nous ne nous sommes pas démobilisés. Et on a su aller chercher la victoire et franchement ce groupe, il a fait un truc de grand.

Qu’est-ce qui a été différent entre la fin de match en Angleterre et celle contre les Gallois ?

A. J. : Je n’en sais rien, mais nous avons vraiment bien travaillé toute la semaine. On voulait vraiment gagner ce match. Et même si nous étions vraiment mal embarqués encore à cinq minutes de la fin puisque nous étions menés de dix points, nous avons été chercher la victoire avec les tripes. Les remplaçants ont fait une entrée de dingues.

Pouvez-vous remettre ça dans six jours contre l’Écosse ?

A. J. : Ça va être dur car l’Écosse réalise un bon tournoi. Cette équipe a encore fait un grand match aujourd’hui. Il va falloir mettre les bouchées doubles parce que l’exploit, il n’arrivera pas comme ça… On va chercher les failles des Écossais et essayer de les exploiter au maximum.