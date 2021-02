C'est le 23 janvier dernier, sur la pelouse de l'Arena et face à l'Union Bordeaux-Bègles, que Virimi Vakatawa (28 ans, 27 sélections) s'est donc blessé au genou gauche. Souffrant d'une légère entorse, le trois-quarts centre des Bleus et du Racing 92 a dans la foulée raté les deux premiers matchs du XV de France face à l'Italie et l'Irlande. De toute évidence, il ne sera pas, non plus, du groupe France amené à affronter l'Ecosse à Saint-Denis et l'Angleterre à Twickenham, lors des deux prochains rounds de la compétition.

En revanche, la blessure de Virimi Vakatawa ayant connu une évolution plus rapide qu'initialement prévu, le joueur devrait selon nos informations pouvoir reprendre la compétition dans quinze jours et ainsi être réintégré au groupe France avant la réception du pays de Galles à Saint-Denis, le 20 mars prochain. Romain Ntamack, blessé à la mâchoire il y a quelques semaines, devrait lui-aussi retrouver la sélection pour préparer le choc face au XV du Poireau.