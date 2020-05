« Est-ce qu’on déplace la tournée de juillet en novembre ? En octobre les nations du Nord iraient dans l’hémisphère Sud et, en novembre, l’inverse. Mais la question qui se pose vraiment est : est-ce qu’à se moment là on pourra toujours voyager ? Pour moi, cela semble énormément compromis. On attend, on devra prendre une décision fin juin. Si ces tournées n’ont pas lieu, il faudra envisager autre chose. Mais ces fédérations ont besoin de recettes, donc de matches. (…) On a pensé à l’éventualité qu’il y ait un deuxième Tournoi des six nations. Il faudra d’abord finir celui-là, il reste un match à l’équipe de France (contre l’Irlande). Pourquoi pas ensuite, oui, rejouer un autre Tournoi qui nous permettrait d’avoir de bonnes confrontations et puis des recettes », a répondu le patron de France Rugby.