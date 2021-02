Pierre Bourgarit est un Gersois pur sucre et revendiqué. Dans un entretien décalé qu'il accordait à Midi Olympique ce vendredi, le talonneur du Stade rochelais confiait d'ailleurs se sentir le mieux du monde « chez moi dans le Gers, à Gimont. Quand je suis chez moi, dans ma famille, avec mes amis, je suis heureux. Tout simplement. Les vacances à l’étranger, ce n’est pas trop mon truc. Je ne suis pas du genre à m’exporter. Pour moi, les vacances, c’est à Gimont. » D'ailleurs, pour son après-carrière, Bourgarit n'envisage qu'une seule destination. "Je me vois bien dans le Gers, pas loin de mes amis et de ma famille. Peut-être que j’ouvrirai un resto ou une petite brasserie parce que j’aime bien faire à manger."

Casanier, alors ? Le Rochelais se verrait tout de même bien voyager, pour une occasion particulière : "Franchement, je crois que je me verrais bien dans un truc comme "Les Marseillais". Il y a quand même quelques personnages qui me font beaucoup rire. Et puis, être payé pour vivre au soleil, dans une super baraque avec piscine, c’est pas mal quand même." Il y a pire, effectivement.