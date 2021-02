Le cluster du XV de France ne fait rire personne et surtout pas les plus hauts représentants de l'état. Selon nos informations, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports, a demandé par courrier au président de la FFR Bernard Laporte de diligenter une enquête interne relative à la mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire validé par les autorités en amont du Tournoi des 6 Nations. Cette enquête devra être remise à la Ministre sous les huit prochains jours.

Dans le même temps, le ministère des Sports a sollicité celui des Solidarités et de la Santé afin de comprendre de quelle manière la chaine de contamination s’est constituée au sein de l’Equipe de France et dans la bulle sanitaire mise en place par la FFR autour de la délégation, permettant ainsi un retour d’expérience indispensable à l’amélioration des protocoles en vigueur. Malgré l'épidémie, le comité des 6 Nations a confirmé cet après-midi que le France-Ecosse aurait bien lieu dimanche (16 heures) au Stade de France.