Anthony Bouthier : 5/10

Visé dans les airs, en début de match notamment, il fut souvent rassurant, même s'il a été plus hésitant sur certaines situations. Mais il a commis une grossière faute en position de dernier défenseur avec un ballon voléyé volontairement en touche (10e) qui lui a valu un carton jaune et qui a plongé les Bleus dans le doute pendant de longues minutes. Après son retour sur le terrain, il a été plutôt sobre. Remplacé par Ramos (73e) qui a tenté de relancer quelques ballons sur la fin.

Vincent Rattez : 6/10

Peu de bonnes munitions offensives à se mettre sous la dent mais il s’est tout de même mis en évidence sur sa magnifique claquette aérienne au départ de l’essai de Dupont ou encore sur son coup de pied à suivre bien senti sur celui de pénalité. Un match assez sérieux à l'arrivée de sa part, même s’il a été battu par Henshaw sur l’essai de ce dernier.

Virimi Vakatawa : 6/10

Il était forcément très surveillé par les Irlandais et n’a pas pu créer autant de brèches qu’à l’habitude. Mais l'avantage était qu'il concentrait toujours plusieurs adversaires. Il s’est aussi montré juste dans ses interventions sur l’essai de pénalité. Bref, Vakatawa s'est surtout mis au service de ses partenaires. Auteur du quatrième essai sur lequel il a parfaitement suivi le mouvement de Ntamack, il s’est également démené défensivement avec six plaquages réussis. Remplacé par Retière (73e) qui a essayé d'apporter son dynamisme.

Arthur Vincent : 6/10

Très utilisé en point de fixation au centre de l’attaque, il a souvent gagné ses duels frontaux, ce qui a permis aux Bleus de trouver de l’avancée dans le rideau vert. Le capitaine du MHR a parfois endossé un rôle de l'ombre puisqu'il s’est vraiment illustré en défense, ceci malgré trois plaquages ratés. Mais il faut dire qu'il évoluait dans la zone du surpuissant Bundee Aki, lequel a sans cesse agressé physiquement la muraille bleue.

Gaël Fickou : 8,5/10

L'un des hommes en grande forme d'une soirée qu’il a débutée par un exploit personnel sur son aile gauche, où il a éliminé deux défenseurs tout en vitesse et en crochets avant de servir Dupont sur son essai. Fringant et décisif, il fut dangereux dès qu'il a eu le ballon et fut ainsi impliqué sur les trois premiers essais français avec notamment une accélération incisive et un superbe coup de pied par-dessus sur celui de Ntamack. Le choix de le déplacer de son poste de prédilection fut gagnant sur cette rencontre.

Gaël Fickou était en forme face aux IrlandaisIcon Sport

Romain Ntamack : 8/10

Il n’avait pas autant pesé autant sur le jeu que lors des derniers matchs pendant 70 minutes… Avant une inspiration absolument géniale qui a offert le quatrième essai à Vakatawa, avec un petit coup de pied par-dessus le rideau irlandais qu'il a lui-même récupéré. Dans un duel souvent cadenassé, il fut aussi au départ et à la conclusion du troisième. Généralement efficace en défense avec onze plaquages réussis, il a aussi réussi un cinq sur six dans ses tentatives au pied.

Antoine Dupont : 8/10

Quelques erreurs inhabituelles de sa part, avec notamment quelques jeux au pied trop longs, dont un qui a fini en ballon mort. Mais, à côté de cela, il a encore brillé sur des étincelles dont il a le secret. Au soutien de Fickou au prix d'une course folle pour s’offrir un nouvel essai, il a aussi trouvé une faille au bord d'un ruck au départ de l’essai de pénalité puis fut au relais sur le quatrième avec notamment une passe presque à l’aveugle en direction de Ntamack. Même traqué par les Irlandais, il a déniché des solutions. Remplacé par Serin (76e) qui n'a pas eu beaucoup de temps pour se montrer.

Grégory Alldritt : 8,5/10

À la pointe du combat notamment dans le registre défensif (24 plaquages!), le troisième ligne rochelais a encore été précieux même s’il n’a pas eu autant de ballons dans le secteur offensif que d’habitude. Mais il a su bonifier toutes ses munitions en gagnant systématiquement la ligne d’avantage, offrant de la vitesse au jeu français.

Charles Ollivon : 8/10

Peu en réussite sous les renvois en première période, il s’est bien rattrapé lors du second acte en étant impérial. Le capitaine a montré l’exemple dans le secteur défensif avec 21 plaquages avant de lâcher les chevaux en fin de rencontre sur le plan offensif.

François Cros : non noté

Belle activité du flanker toulousain. Il est à l’initiative de l’essai de pénalité accordé aux tricolores mais, blessé à un pied, il a dû céder sa place à Dylan Cretin (6,5/10) dès la 34e minute. Le Lyonnais, très dynamique et excellent en touche, se signalait aussi par un grattage décisif juste avant la pause. Une prestation intéressante en guise de promesse.

La troisième ligne des Bleus en action avec Cros et OllivonIcon Sport

Paul Willemse : 5/10

Le joueur de Montpellier est un redoutable combattant pour batailler au sol ou pour assurer le soutien, tout en étant solide défensivement (16 plaquages). En revanche, il a été approximatif ballon en main (trois en avants consécutifs en début de match) et il a commis quelques fautes. Remplacé par Taofifenua (74e).

Bernard Le Roux : 6,5/10

Le deuxième ligne du Racing a été encore une fois très propre en étant précieux dans toutes les tâches ingrates sans pour autant commettre de faute. Il a aussi confirmé qu’il pouvait apporter offensivement avec notamment une spectaculaire passe après contact.

Mohamed Haouas : 5/10

Le pilier droit tricolore a livré une prestation sans éclat mais aussi sans fausse note, assurant les bases de son poste et les soutiens. Remplacé par Bamba (56e) qui a essayé d’apporter son dynamisme dans une fin de rencontre plus débridée où il a pu porter le ballon. Il a su placer une ou deux charges spectaculaires comme à son habitude.

Julien Marchand : 6/10

Le talonneur des Bleus a livré une belle copie. Son dynamisme a été précieux défensivement et il a même récupéré un ballon sur un grattage gagnant 50e. Remplacé par Chat (56e) qui a été généreux, comme à son habitude.

Cyril Baille : 5/10

Souvent sollicité pour apporter sa puissance offensivement, il a connu un peu de déchet, perdant deux ballons et étant sanctionné à trois reprises. Mais sa copie est tout de même intéressante. Remplacé par Gros (58e) qui poursuit son apprentissage du haut niveau.

Jérémy Fadat avec Nicolas Augot