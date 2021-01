Verdict demain pour Vakatawa... l'inquiétude demeure

Finalement, ce plaquage à priori anodin de Clément Maynadier et Pablo Uberti sur l'arme fatale du Racing 92, survenu hier en début de match à l'Arena, pourrait avoir de lourdes conséquences sur le rendement de la ligne d'attaque du XV de France, en vue du prochain déplacement en Italie, prévu à Rome dans moins de quinze jours.

Comme nous l'écrivions hier, Virimi Vakatawa souffre d'une légère entorse au genou gauche et, face à Bordeaux-Bègles, avait même demandé à quitter la pelouse de Nanterre. Selon toute vraisemblance, le Franco-Fidjien devrait passer une IRM demain (lundi), à Paris, alors que Fabien Galthié et le groupe France démarreront au même moment leur stage de préparation à Nice, à huis-clos.

Une entorse, alors ? Aussi « légère » soit-elle, , une telle blessure requiert au minimum deux semaines de repos complet et, sauf miracle, Virimi Vakatawa ne devrait donc pas débuter le Tournoi à Rome, le 6 février prochain. Reviendra-t-il dans la course ensuite ? L'IRM rendra bientôt son verdict. Si Virimi Vakatawa devait déclarer forfait, plusieurs solutions existent et se nomment, en vrac, Arthur Vincent (Montpellier), Julien Delbouis ou Jonathan Danty (Stade français). Yoram Moefana, lui, est blessé.