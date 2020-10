Le groupe CVC cherche à acquérir 14 % des parts de la société commerciale du Tournoi des 6 Nations et un accord était en passe d'être finalisé en février 2021. Le gouvernement britannique a fait savoir aux fédérations anglaises, galloises et écossaises que si cet investissement se confirmait, il attendait un remboursement rapide des aides accordées jusqu'ici aux trois fédérations pour leur venir en aide alors qu'elles ont été très impactées par la crise du coronavirus.

L'Angleterre qui devait recevoir un peu plus de 75 millions d'euros dans l'opération a en effet tout récemment sollicité le gouvernement britannique pour bénéficier d'aides financières. La RFU fait face à des pertes de plus de 65 millions d'euros et une réduction de ses revenus d'un peu plus de 150 millions d'euros.

Le Pays de Galles qui a déjà bénéficié de l'injection de 22 millions d'euros de fonds de la part de la banque NatWest afin d'aider à financer les quatre régions galloises, espère aussi, tout comme la fédération écossaise, un soutien financier du gouvernement central. Selon le Daily Mail , des pourparlers sont toujours en cours sur un accord, mais cette nouvelle donne jette le trouble sur les négociations.

Le fonds CVC a déjà engagé 220 millions d'euros dans la Gallagher Premiership, soit une participation de 27%, et 130 millions d'euros dans le Pro 14, soit une participation de 28%, au cours des deux dernières années. Les dernières informations ajoutent que si CVC devait renoncer à un accord avec les Six Nations, il pourrait alors choisir d'augmenter son investissement dans ces deux compétitions de clubs.