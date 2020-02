Le XV de France va se présenter à Cardiff, samedi, avec une ligne de trois-quarts inédite. Déjà privé de Vincent Rattez, blessé face à l'Italie, l'encadrement doit désormais composer avec l'indisponibilité prolongée de Damian Penaud. Le Clermontois était espéré pour cette troisième journée du Tournoi mais son mollet, touché la veille du match contre l'Angleterre, reste douloureux. Il n'a pu prendre part aux séances de la semaine.

Fabien Galthié et ses adjoints sont donc contraints de repenser leurs lignes arrière. D'après les dernières séances, ils devraient opter pour un replacement de Gaël Fickou à l'aile et une nouvelle association Arthur Vincent-Virimi Vakatawa au centre. Cette adaptation comporte une part d'incertitudes non négligeable : le centre parisien avait été promu capitaine de la défense avec le numéro 12 dans le dos et la nouvelle doublette au coeur du jeu pourrait manquer de repères. Le staff n'en privilégie pas moins cette option. Le plan B aurait été de promouvoir un des ailiers du groupe de quarante-deux, Gabriel Ngandebe, Arthur Retière ou Lucas Tauzin. Mais un baptême dans l'enfer gallois pour ces jeunes joueurs n'est pas non plus sans risques.

Ramos aussi de retour comme remplaçant ?

Autre changement à venir, derrière : l'apparition attendue Thomas Ramos sur le banc de touche. Le Toulousain devrait profiter des blessures et de sa polyvalence pour disputer ses premières minutes dans ce Tournoi. Pour le reste, on ne change pas une équipe qui gagne. Le numéro 8 Grégory Alldritt, dont la préparation a été allégée en raison d'un souci au dos, tiendra sa place, tout comme Antoine Dupont et Romain Ntamack, contrarié par des douleurs au dos et à la rotule.

Le paquet d'avants est conservé à l'identique avec, comme remplaçant, le retour de Camille Chat, remis de sa blessure à un mollet. Le talonneur du Racing 92 retrouve son statut d'impact-player. Une plus-value peut-être décisive au regard des fins de matchs difficiles des Bleus depuis le début du Tournoi. Enfin, le pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros pourrait être préféré à Jefferson Poirot sur le banc.

Le XV de départ probable : 15. Bouthier ; 14. Thomas, 13. Vakatawa, 12. Vincent, 11. Fickou ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon (cap.), 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Le Roux ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille.