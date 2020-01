"Ça fait pratiquement trente ans que nous sommes dans le circuit international, on est habitué à ce genre de petites phrases venant des Anglais… C’est intéressant, ce concept de violence. Mais avec Fabien nous avons un point commun avec Eddie Jones, c’est que nous serons tous en tribunes dimanche. C’est un peu facile, à mon sens, de parler de violence quand on est en tribune…" Autant dire que la poignée de main entre Jones et le staff tricolore s’annonce aussi chaude que glaciale, dans les gradins du stade de France…

Vidéo - Galthié et Ibanez recadrent Jones et lancent le Crunch 03:08