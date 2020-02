Midi-Olympique l'avait annoncé dans son édition du 3 février, l'Afrique du Sud, le Japon et les Fidji ne se sont pas portés véritablement candidats à ce projet. Si le Japon et les Fidji semblent être deux options compliquées pour intégrer le Tournoi des 6 Nations, en raison du décalage horaire. Les Springboks pourraient donner un coup de bosst monstrueux et changer totalement la vision du rugby international. Pas de changement entre Italie et Afrique du Sud mais bien l'intégration d'un 7e nations dans le Tournoi.

Cette mesure pourrait prendre forme à la suite de la Coupe du monde 2023 ... en France. Mais pour le moment les discussions en interne se poursuivent et aucune annonce officielle ni avancée dans le sujet n'a été communiquée. Il faudra encore attendre pour savoir si cette nouvelle peut prendre réellement forme un jour.