Après cette deuxième victoire dans le Tournoi, le XV de France caracole en tête du classement à égalité de point avec l'Irlande. Pour le début d'une nouvelle ère, les Bleus peuvent se réjouir de cette nouvelle et elle montre qu'il y a du changement depuis l'arrivée de Fabien Galthié et la nouvelle génération. Mais les coéquipiers de Charles Ollivon n'ont seulement joué deux matchs et au Stade de France pour ces deux journées, il faudra confirmer à l'extérieur pour la suite du Tournoi.

Depuis 8 années, le XV de France n'avait plus vu la 1ère place du classement dans le 6 Nations. Le début de compétition est le meilleur depuis le Tournoi 2016 et deux victoires contre l'Italie et l'Irlande. Les 3 années d'avants, les Bleus avaient commencé par deux défaites consecutives en 2019 et 2018 et une défaite d'entrée en 2017. En 2016, l'équipe menée par Guy Novès avait débuté par deux victoires contre l'Italie et l'Irlande mais dans le même temps l'Angleterre avait marqué plus de points pour priver la France d'une première place.

Une grande première depuis 8 ans

La France possède actuellement 9 points au classement du Tournoi à égalité avec l'Irlande mais devant grâce au goal average. Avec ce nombre de points actuel, les Bleus ont un meilleur total après 2 journées qu'au total lors des éditions 2016 (4 points), 2015 (4 points), 2014 (6 points), 2013 (3 points), 2012 (5 points). Depuis le Tournoi 2012, la France n'avait pas été à la première place du classement après deux journées. Une grande première depuis 8 années pour les Bleus d'être à cette place. Le dernier capitaine du XV de France à avoir vu la première place dans cette compétition est un certain Thierry Dusautoir.

Thierry Dusautoir, capitaine au XV de France (novembre 2013)Icon Sport

Par Bastien Rodrigues