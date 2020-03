Le gouvernement n'a pas placé l'épreuve en Catégorie A, c'est à dire la catégorie "protégée" au sens où elle comprend des événements obligés de passer sur des chaînes accessibles à tout le monde : la finale de la coupe du monde de football, de rugby, Wimbledon, le Grand National (course hippique d'obstacles) et les Jeux olympiques et paralympiques. Actuellement, le Tournoi est diffusé par la BBC et par ITV, deux chaînes gratuites. Il faut se souvenir qu'entre 1997 et 2002, Sky, la chaîne payante de Rupert Murdoch Sky avait les droits du Tournoi.