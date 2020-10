La crise sanitaire n'a pas fini de semer le trouble. Bernard Laporte, tout juste réélu à la tête de la Fédération française le martelait dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi : "L'avenir à court terme est incertain, que ce soit pour le monde amateur ou professionnel. Les mois qui viennent ne sont pas très rassurants. Imaginez que toutes les rencontres doivent se dérouler à huis clos ? Même pour nous avec un Tournoi des 6 Nations sans public ! C'est une hypothèse que l'on doit envisager." Un avertissement qui n'était pas anecdotique car les droits télés ne seraient pas suffisants pour garantir la survie des fédérations si elles venaient à être privées de la billetterie du Tournoi des 6 Nations.

Le comité des 6 Nations est bien conscient que l'absence des spectateurs dans les stades en février et mars prochains est une éventualité dramatique de plus en plus crédible au regard des mesures prises par les différents gouvernements concernés. Dans les colonnes du Times, le directeur général des 6 Nations Benjamin Morel a reconnu que plusieurs scénarios étaient actuellement à l'étude : "Nous devons tout étudier. Nous avons besoin que les supporters reviennent dans les stades. Nous ne sommes pas sur le point d'annoncer que le Tournoi 2021 est décalé, mais c'est l'une des options. Ce n'est pas simple, puisqu'il n'y a aucune garantie que la situation soit meilleure si on retarde le Tournoi."