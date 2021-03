Quel sentiment vous anime après cette incroyable victoire ?

(il soupire) C'est le bonheur sans limites. C'est une piscine de bonheur....

Etes-vous fier de la performance de vos joueurs ?

Je ne sais pas si ça se mesure, le caractère. Peut-être se mesure-t-il au résultat, aux impressions que les gens peuvent avoir en observant la fin de match... De mon côté, je n'ai pas été surpris par mes hommes. Contre le pays de Galles, ils sont allés puiser tout ce qu'ils avaient en eux.

Qu'avez-vous dit à vos hommes à la mi-temps de cette rencontre ?

A la mi-temps, il y avait match nul. On était un peu large en défense, on n'arrivait pas à impulser le mouvement... [...] Cette équipe galloise, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et vainqueur du grand chelem en 2019, est très forte : elle boxe habituellement sur douze rounds. Mais là, elle nous a laissés boxer sur le dernier round ; au onzième, elle s'est arrêtée.

Craignez-vous une lourde sanction pour Paul Willemse, exclu pour une fourchette face aux Gallois ?

Non, il mérite la clémence. Quand on regarde les images, le contact est minime, involontaire. Le Gallois a bien joué la scène, aussi. Le body language du gallois était éloquent, il a tout fait pour qu'il y est carton rouge. Non, pour être clair : je ne vois pas pourquoi Paul Willemse mérite d'être sanctionné de la sorte. Merci d'avoir posé cette question, je voulais que le sujet soit partagé.

Quelle est la nature de la blessure de Romain Taofifenua et Matthieu Jalibert, au juste ?

Romains ouffre d'une légère entorse du genou. Matthieu a reçu un choc au visage, on a préféré ne pas prendre de risques. Les deux joueurs vont bien. Ils participent en ce moment à la troisième mi-temps.