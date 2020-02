À Cardiff, c'est en deuxième période que Fabien Galthié et son staff ont décidé de sortir du terrain Teddy Thomas pour replacer Arthur Vincent, intialement au centre, sur l'aile droite. Le finisseur du Racing, que l'on a connu meilleur sous le maillot tricolore et auteur à Cardiff de plusieurs approximations défensives, a-t-il vécu ce repositionnement comme une sanction ? « Il faut demander aux coachs, expliquait-il en conférence de presse. Le principal, c'est l'équipe, pas l'individu. Si les coachs estimaient que le remplacement était nécessaire pour faire avancer l'équipe et maintenir cet avantage au score, il faut l'accepter. Il n'y a pas d'animosité, rien du tout. Je vais me remettre au travail dès jeudi et préparer le déplacement en Ecosse. Enfin, si je fais à nouveau partie de ce groupe, bien entendu... »